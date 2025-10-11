Nico Vázquez fue atacado despiadadamente por los rumores de romance con Dai Fernández: "Un hombre..."

"No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. 30 años hablando de mi vida privada y siento que, en este momento, me quiero preservar, me quiero cuidar. Estoy bien, estoy muy bien”, mencionó, entre otras cosas, ante la prensa.

Estas declaraciones el ex Casi Ángeles terminó de convertirse en el blanco de las críticas en X. Y es que cuando muchos lo veían como una figura inocente que había sufrido una infidelidad estando enamorado, ahora parecen haber cambiado de parecer o bien, derriban la teoría que Accardi dejó sentada en su discurso.

“Lo de Nico Vázquez es solo un ejemplo más de lo que es capaz un tipo: te caga, te miente, te expone y te deja en los peores años de tu vida”, fue uno de los comentarios. Mientras que otra persona agregó: “Del lore de Nico Vázquez con su compañera de trabajo sólo voy a decir que un hombre nunca decepciona cuando esperas siempre lo peor”.

"Mi teoría de Nico Vázquez y Gimena Accardi es que ambos se cagaron pero al menos ella se lo dijo, él no. Ella salió a contarlo para que no hablen al pedo de él que andaba con las del elenco y resulta que si era cierto", opinó otro usuario en la red social.

Se vienen días cargados de expectativa, donde todos los ojos estarán puestos en ellos. Cada gesto, cada aparición pública y cada comentario en redes será observado de cerca.

Qué dijo Dai Fernández de Nico Vázquez

Dai Fernández contó en una nota con LAM (América TV) desde la puerta del teatro Lola Membrives cómo vive los rumores de romance con Nico Vázquez.

Intentando poner límites entre su vida personal y la exposición mediática, Dai habló sobre cómo maneja los rumores que circulan a su alrededor. “Intentando mantener la calma. Creo que es parte del asunto, es parte de lo que genera esta obra también”, explicó. “La vida personal, obviamente, que pasa por otro lado”, agregó, dejando claro que procura no dejarse afectar por lo que se dice en los medios.

“No es lo que se dice siempre. Uno pasa por momentos también de mucha tristeza y fue un proceso largo, al mismo tiempo de estar viviendo algo muy lindo acá, entonces fue un montón”, respondió de maner tajante ante las versiones que la vinculan románticamente con Nico.

Cuando se le consultó sobre la información difundida por la integrante de Intrusos (América TV), Dai respondió con contundencia: “No hay nada que salir a blanquear”.

Y ante el comentario de Santiago Riva Roy sobre la supuesta confirmación de Nico, quien según él habría dicho algo “sin títulos”, ella se mantuvo firme: “No creo que confirme nada porque no hay nada que confirmar, así que no creo que esté confirmando nada”.

Finalmente, tras un divertido ida y vuelta, la protagonista femenina de Rocky cerró su postura de manera clara, aunque dejando abierta la posibilidad a un futuro anuncio: “No hay nada que blanquear, no hay nada que confirmar. Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a terminar enterando”.