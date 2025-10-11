Luli Fernández se separó de Cristian Cúneo Libarona luego de 14 años: los motivos

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona, con quien estuvo en pareja durante 14 años y tuvo a su hijo Indalecio.
Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona, tras más de una década juntos, y sorprendió a todos. Enterate de los motivos.
A través de un extenso comunicado, la modelo explicó de sentida manera los motivos que los llevaron a ambos a tomar la decisión de continuar por caminos separados.
"Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó diciendo Luli.
“Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó”, agregó sobre la llegada a sus vidas del pequeño.
Sin embargo, Luli también habló de la transformación del vínculo, afectado por la cotidianeidad aparentemente: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.
Finalmente, Luli aclaró que la separación es de hace un tiempo y que se dio en buenos términos: "Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, reveló. Y cerró, a corazón abierto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.
Cristian Cúneo Libarona es un abogado argentino reconocido por su trayectoria en el derecho penal y su presencia en los medios. Es hermano de Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia de la Nación.
Cristian es parte del Estudio Jurídico Cúneo Libarona, fundado por su padre, quien fue fiscal de la Cámara del Crimen durante más de 20 años. Junto a sus hermanos, Cristian ha continuado la tradición familiar en el ámbito legal, especializándose en derecho penal. El estudio ha sido reconocido por su enfoque en casos complejos y su compromiso con la justicia.
En su vida personal, Cristian estuvo en pareja con la modelo y conductora Luli Fernández durante 14 años. Juntos tienen un hijo llamado Indalecio. En octubre de 2025, Luli anunció públicamente su separación, explicando que, aunque se habían acompañado mutuamente durante años, se habían olvidado de sí mismos como pareja.