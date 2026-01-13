Duro cruce en vivo entre Matías Bertolotti y Santiago do Rego por los carpinchos en Nordelta: "Paren de ser necios"

La discusión también involucró a Daiana Lombardi, quien intervino: "Por eso, el hombre es el que se adapta, la naturaleza no". Do Rego insistió: "Vas a tener obras y vas a tener a los carpinchos dando vuelta con material de construcción, con gente que está trabajando". Bertolotti, en cambio, lanzó: "Los animales que estamos dando vueltas somos nosotros, no los pobrecitos".

El cruce cerró con un tono aún más elevado. Do Rego afirmó: "Es una urbanización, chicos", y Bertolotti respondió con enojo: "Entonces matemos a todos los carpinchos". El periodista aclaró: "Nadie está diciendo que los maten. Los están tomando y los están desplazando a otro lugar en donde quieren hacer una una reserva". Por último, Do Rego concluyó con un contundente: "Pero paren de ser necios".

Embed

Qué dijo Matías Bertolotti sobre la Peregrinación a Luján que generó tanta polémica

El meteorólogo Matías Bertolotti ofreció disculpas públicas tras la polémica generada por sus declaraciones, en las que puso en cuestión la Peregrinación a Luján realizada en medio de fuertes lluvias y descargas eléctricas durante el pasado fin de semana.

Mientras presentaba el informe del clima en TN, Bertolotti describió como “denigrante” las imágenes de miles de personas caminando bajo un temporal. Sus palabras despertaron rápidamente reacciones negativas en redes sociales y también del periodista Eduardo Feinmann, quien lo criticó abiertamente por lo dicho.

“Nunca pensé que pasara algo así. Les voy a aclarar algo. Cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a las autoridades que deben cuidar la peregrinación. Nunca a los peregrinos (ojo como está cortado el video) y cuando digo la ‘la fe no te salva de una tormenta’ es justamente para hacer conciencia que la situación del otro día no era joda”, expresó en su cuenta de X. En ese mismo mensaje, el meteorólogo añadió: “Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas” y subrayó: “Jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco”.

El especialista en clima recalcó que sus palabras fueron sacadas de contexto y señaló que existen antecedentes trágicos que muestran la necesidad de atender las advertencias meteorológicas: “El mundo ya no duda: cuando hay alertas, se suspende lo que sea necesario”.

Finalmente, cerró con un mensaje personal: “A los que agreden diciendo barbaridades sobre mi vida, les aviso que ni se gasten, porque nunca me afectó el qué dirán”.