Duro cruce en vivo entre Matías Bertolotti y Santiago do Rego por los carpinchos en Nordelta: "Paren de ser necios"

El debate por los carpinchos en Nordelta se encendió en TN y Matías Bertolotti y Santiago do Rego protagonizaron un picante cruce.

13 ene 2026, 08:30
bertolotti y do rego
bertolotti y do rego

Matías Bertolotti y Santiago do Rego protagonizaron un fuerte cruce en vivo, en el noticiero Tempraneros (TN). El eje de la discusión fue, una vez más, la presencia de los carpinchos en Nordelta, tema que volvió a instalarse en la agenda tras las denuncias de ambientalistas sobre un operativo para trasladar a los animales, considerados plaga por algunos vecinos del barrio privado.

La polémica se encendió cuando Do Rego planteó: "Si vos hiciste algo porque el hombre avanza sobre lugares y vivís en lugares....", a lo que Bertolotti retrucó: "Y colonizás lugares". El ida y vuelta continuó con el periodista señalando: "Sí, pero tenés que vivir en algún lado, Matías", y la respuesta inmediata del meteorólogo: "Y los carpinchos también, Santiago".

El debate se tornó más intenso cuando Do Rego sostuvo: "Pero están haciendo una experiencia piloto". Bertolotti reaccionó con ironía: "Perdoná, Martín Ciro, experiencia piloto by Nerea". La confusión llevó a Do Rego a preguntar: "¿Qué hablás de Martín Cirio? ¿Qué es Martín Cirio?", a lo que Bertolotti contestó: "Y porque habla de esa manera y es una experiencia piloto". El periodista aclaró: "Pero Martín Ciro un es un comediante".

En medio del cruce, Bertolotti cuestionó la validez del plan: "No hay experiencia científica que realmente avale lo que están por hacer". Do Rego replicó: "Es un plan del CONICET, el de la esterilización". El meteorólogo redobló la crítica: "Bueno, mostramelo, mostrame el plan y mostrame que los resultados van a ser coherentes. Yo hablé con muchos científicos, no con ambientalistas, con científicos que me dicen y me reproban que esto es una estupidez, y que el problema no se soluciona de esta manera. Yo le creo al científico, eh".

La discusión también involucró a Daiana Lombardi, quien intervino: "Por eso, el hombre es el que se adapta, la naturaleza no". Do Rego insistió: "Vas a tener obras y vas a tener a los carpinchos dando vuelta con material de construcción, con gente que está trabajando". Bertolotti, en cambio, lanzó: "Los animales que estamos dando vueltas somos nosotros, no los pobrecitos".

El cruce cerró con un tono aún más elevado. Do Rego afirmó: "Es una urbanización, chicos", y Bertolotti respondió con enojo: "Entonces matemos a todos los carpinchos". El periodista aclaró: "Nadie está diciendo que los maten. Los están tomando y los están desplazando a otro lugar en donde quieren hacer una una reserva". Por último, Do Rego concluyó con un contundente: "Pero paren de ser necios".

Qué dijo Matías Bertolotti sobre la Peregrinación a Luján que generó tanta polémica

El meteorólogo Matías Bertolotti ofreció disculpas públicas tras la polémica generada por sus declaraciones, en las que puso en cuestión la Peregrinación a Luján realizada en medio de fuertes lluvias y descargas eléctricas durante el pasado fin de semana.

Mientras presentaba el informe del clima en TN, Bertolotti describió como “denigrante” las imágenes de miles de personas caminando bajo un temporal. Sus palabras despertaron rápidamente reacciones negativas en redes sociales y también del periodista Eduardo Feinmann, quien lo criticó abiertamente por lo dicho.

“Nunca pensé que pasara algo así. Les voy a aclarar algo. Cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a las autoridades que deben cuidar la peregrinación. Nunca a los peregrinos (ojo como está cortado el video) y cuando digo la ‘la fe no te salva de una tormenta’ es justamente para hacer conciencia que la situación del otro día no era joda”, expresó en su cuenta de X. En ese mismo mensaje, el meteorólogo añadió: “Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas” y subrayó: “Jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco”.

El especialista en clima recalcó que sus palabras fueron sacadas de contexto y señaló que existen antecedentes trágicos que muestran la necesidad de atender las advertencias meteorológicas: “El mundo ya no duda: cuando hay alertas, se suspende lo que sea necesario”.

Finalmente, cerró con un mensaje personal: “A los que agreden diciendo barbaridades sobre mi vida, les aviso que ni se gasten, porque nunca me afectó el qué dirán”.

Embed

     

 

