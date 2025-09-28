La emotiva foto de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el nuevo parte médico

Desde que ocurrió el accidente, la influencer se mostró firme al lado de Thiago, acompañándolo en su recuperación y cuidando con dedicación a las gemelas. Su entorno más cercano también se mantiene presente, brindando apoyo constante y sostén emocional.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre la recuperación de Thiago Medina?

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva desde hace más de dos semanas, luego del fuerte accidente que sufrió el 12 de septiembre mientras circulaba en moto y colisionó contra un automóvil. Su estado sigue siendo delicado y bajo estricta observación médica.

Este domingo 28 de septiembre por la tarde, Daniela Celis compartió una actualización sobre la salud del papá de sus hijas Laia y Aimé, y dio a conocer que hubo avances positivos en su evolución clínica.

"Thiago continúa internado en la Unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno", comenzó Pestañela en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, detalló que el joven presentó una mejoría general y avances en su capacidad respiratoria, lo que permite pensar en una posible salida de la asistencia mecánica.

"Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición", precisó.

"Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto", cerró Daniela en su mensaje esperanzador, reiterando el pedido de oración para acompañar el proceso de sanación.

Ya el sábado anterior, Celis había compartido que Thiago había mostrado señales de mejoría: "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría! El resto de los parámetros continúan igual", y volvió a insistir con el "pedido de cadena de oración" al remarcar que "es muy importante para este proceso".

Por su parte, Camilota, hermana de Medina, expresó su agradecimiento a quienes acompañan este difícil momento: “Queremos agradecer de todo corazón a cada uno por el amor. Los mensajes y el apoyo que nos brindan en este momento tan difícil. Sentimos muy cerca cada palabra y cada oración. Les pedimos que sigan acompañándonos con su fe y sus rezos para mi hermano, que está luchando con todas sus fuerzas. Gracias infinitas por estar. Por no soltarnos y por demostrar tanto cariño”.