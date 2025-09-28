En vivo Radio La Red
Selección Argentina
La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 con un trabajado triunfo 3-1 ante Cuba

El héroe de la “Albiceleste” fue Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete, mientras que Ian Subiabre liquidó el encuentro sobre la hora.

La Selección argentina Sub 20 debutó este domingo en el Mundial que se disputa en Chile con un triunfo ajustado sobre Cuba por 3-1, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El equipo dirigido por Diego Placente arrancó con ventaja, pero sufrió momentos de incertidumbre que pusieron en riesgo la victoria.

El encuentro comenzó favorable para la Albiceleste: Alejo Sarco, figura del partido, abrió el marcador y parecía encaminar el duelo hacia un triunfo cómodo. Sin embargo, la expulsión de Santiago Fernández dejó a Argentina con un hombre menos, complicando el desarrollo del juego y dando espacio para que Cuba se animara.

A pesar de la desventaja numérica, Sarco volvió a marcar y concretó su doblete antes del descanso, pero el conjunto caribeño logró descontar y equilibrar momentáneamente el marcador, generando tensión en el banco albiceleste.

El alivio llegó en el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando Ian Subiabre, juvenil de River, definió con un remate desde la izquierda para sellar el 3-1 definitivo y asegurar los primeros tres puntos para Argentina en el torneo.

Con esta victoria, la Selección Sub 20 buscará reafirmarse en el Mundial y recuperar el protagonismo que históricamente tuvo en la competencia. Argentina es la máxima ganadora de la historia de este torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró superar los octavos y cuartos de final (2011, 2019 y 2023).

En el Grupo D, Argentina comparte zona con Cuba, Italia y Australia. Precisamente, los europeos y oceánicos se enfrentarán este domingo a las 17, definiendo el desarrollo de la tabla inicial del grupo.

Formación de Argentina vs. Cuba:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

