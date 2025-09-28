La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 con un trabajado triunfo 3-1 ante Cuba

El alivio llegó en el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando Ian Subiabre, juvenil de River, definió con un remate desde la izquierda para sellar el 3-1 definitivo y asegurar los primeros tres puntos para Argentina en el torneo.

Con esta victoria, la Selección Sub 20 buscará reafirmarse en el Mundial y recuperar el protagonismo que históricamente tuvo en la competencia. Argentina es la máxima ganadora de la historia de este torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró superar los octavos y cuartos de final (2011, 2019 y 2023).

En el Grupo D, Argentina comparte zona con Cuba, Italia y Australia. Precisamente, los europeos y oceánicos se enfrentarán este domingo a las 17, definiendo el desarrollo de la tabla inicial del grupo.

Formación de Argentina vs. Cuba:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.