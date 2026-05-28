Gritos, insultos y escándalo en Gran Hermano: así fue la pelea entre Yipio y Campanita

La tensión fue subiendo y los gritos se cruzaban: "Sí, respeto", se repetían entre ambos. Yipio cerró con firmeza: "Así que si me vas a venir a pedir respeto, empezá por darlo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo".

Campanita no se quedó atrás y retrucó: "Por lo visto no sos coherente, no estás entendiendo". Yipio insistió: "¿Pero cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Sos un adulto responsable. Tenés que entender que si estamos compitiendo por el presupuesto, la gente tiene que estar concentrada, estamos jugando por la comida".

La brasileña-paraguaya defendió su estilo: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Pero Yipio, sin filtro, disparó: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo".

El enfrentamiento parecía no tener fin. Yipio remató con bronca: "Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".

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Qué hizo Andrea del Boca cuando Campanita creyó que tenía 86 años

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió una escena inesperada que terminó arrancando carcajadas. La protagonista fue Steffy Pereira, quien en plena charla con Andrea del Boca confundió la edad de la actriz y creyó que tenía 86 años. Lejos de incomodarse, Andrea decidió seguirle el juego y el momento se transformó en pura comedia.

En medio de la conversación en el living, la actriz lanzó: "No tomando sol y no poniéndome...". Campanita reaccionó con admiración: "Es hermosa". Andrea, divertida, retrucó: "Para los 87 años que tengo". La sorpresa fue inmediata: "¿Qué? ¿No tenés 87 años? Mentira", exclamó Steffy, mientras Manuel Ibero se metía en la broma: "¿No eran 86?". Andrea redobló: "Tenés razón, cumplo 87".

La brasileña-paraguaya no podía creerlo y le dijo: "Mamá, no tenés 87 años". Andrea respondió: "Es genética". Manu intervino: "Tenés que pasar la receta", y ella retrucó: "No, porque es de los indígenas". La charla siguió con Andrea preguntándole a Manu: "¿Vos sos indígena?", a lo que él contestó que no, y agregó: "Mi tatarabuelo fumaba con los indios, por eso sé que somos indígenas".

El intercambio desató risas entre todos. Manu quiso saber si Steffy conocía la edad real de Andrea y ella admitió: "No sabía". Emanuel sumó: "Qué bien que lleva la edad, ¿no?". Steffy, aún incrédula, comentó: "Sí, creí que máximo 60 años. Máximo". Manu reforzó: "Parece de 50". Andrea, fiel a su estilo, siguió con la ironía: "Era el máximo de Gran Hermano, de edad. Viste que tenés un límite. Es Generación Dorada, por eso ampliaron el número. Para demostrar que se puede. Gente de tercera edad".

La charla cerró con Steffy asegurando: "No parecés una abuelita". Y agregó: "De verdad, yo digo en el mal sentido, ¿sabes por qué? Porque mi abuela tenía 79 años. Y ella no... Andrea no parecés". La actriz, con picardía, remató con un guiño hacia su hija: "Anna, hacé tu magia, mami".