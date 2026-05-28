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Gritos, insultos y escándalo en Gran Hermano: así fue la pelea entre Yipio y Campanita

Campanita y Yipio protagonizaron un fuerte cruce en Gran Hermano Generación Dorada: gritos, reproches y acusaciones por respeto y convivencia.

28 may 2026, 19:19
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yipio y campanita
yipio y campanita

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) la calma se quebró de golpe y el ambiente se llenó de tensión. Los protagonistas fueron Yipio y Campanita (Steffy Pereira), quienes terminaron enfrentándose a los gritos delante de todos los participantes.

La discusión comenzó cuando Campanita le reprochó a su compañera: "¿Sabés qué, Yipio? No me gustó que me hayas dicho, cuando yo te estaba diciendo: 'Corré, corré'. Yo no te lo dije de mala manera, yo te lo dije porque realmente te quería alentar. Porque para mí, cuando uno está haciendo deporte, si yo te digo: 'Corré' es aliento".

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Yipio no se quedó callada y retrucó con dureza: "¿A vos te parece una falta de respeto? A mí me parece una falta de respeto que ya van tres días seguidos que te digo: 'No entres' al cuarto gritando. Es una habitación, podés tocar una puerta, tiene una puerta, primero. Segundo, eso no era un juego, era el presupuesto semanal y no tenemos comida".

El cruce se intensificó cuando Yipio agregó: "Los juegos necesitan concentración porque pasó que la última olla no la encontraban. Si vos estás gritando como una desesperada, no es aliento, es desconcentrar el que está buscando la olla. Entonces, yo te digo: 'Paren, paren, paren'. Y no parás. Porque ya probé 20 veces en hablarte bien y decirte: 'Pará con lo de las ollas'. Y hoy a la mañana yo pasé toda la noche como el orto, sintiéndome mal, con dolor de la garganta y si no, preguntarle a mi hermano todo lo que le pedí para tomar. Y vos viniste a romper los huevos tres veces al cuarto. Si querés respeto, primero da respeto vos".

La tensión fue subiendo y los gritos se cruzaban: "Sí, respeto", se repetían entre ambos. Yipio cerró con firmeza: "Así que si me vas a venir a pedir respeto, empezá por darlo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo".

Campanita no se quedó atrás y retrucó: "Por lo visto no sos coherente, no estás entendiendo". Yipio insistió: "¿Pero cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Sos un adulto responsable. Tenés que entender que si estamos compitiendo por el presupuesto, la gente tiene que estar concentrada, estamos jugando por la comida".

La brasileña-paraguaya defendió su estilo: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Pero Yipio, sin filtro, disparó: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo".

El enfrentamiento parecía no tener fin. Yipio remató con bronca: "Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".

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Qué hizo Andrea del Boca cuando Campanita creyó que tenía 86 años

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió una escena inesperada que terminó arrancando carcajadas. La protagonista fue Steffy Pereira, quien en plena charla con Andrea del Boca confundió la edad de la actriz y creyó que tenía 86 años. Lejos de incomodarse, Andrea decidió seguirle el juego y el momento se transformó en pura comedia.

En medio de la conversación en el living, la actriz lanzó: "No tomando sol y no poniéndome...". Campanita reaccionó con admiración: "Es hermosa". Andrea, divertida, retrucó: "Para los 87 años que tengo". La sorpresa fue inmediata: "¿Qué? ¿No tenés 87 años? Mentira", exclamó Steffy, mientras Manuel Ibero se metía en la broma: "¿No eran 86?". Andrea redobló: "Tenés razón, cumplo 87".

La brasileña-paraguaya no podía creerlo y le dijo: "Mamá, no tenés 87 años". Andrea respondió: "Es genética". Manu intervino: "Tenés que pasar la receta", y ella retrucó: "No, porque es de los indígenas". La charla siguió con Andrea preguntándole a Manu: "¿Vos sos indígena?", a lo que él contestó que no, y agregó: "Mi tatarabuelo fumaba con los indios, por eso sé que somos indígenas".

El intercambio desató risas entre todos. Manu quiso saber si Steffy conocía la edad real de Andrea y ella admitió: "No sabía". Emanuel sumó: "Qué bien que lleva la edad, ¿no?". Steffy, aún incrédula, comentó: "Sí, creí que máximo 60 años. Máximo". Manu reforzó: "Parece de 50". Andrea, fiel a su estilo, siguió con la ironía: "Era el máximo de Gran Hermano, de edad. Viste que tenés un límite. Es Generación Dorada, por eso ampliaron el número. Para demostrar que se puede. Gente de tercera edad".

La charla cerró con Steffy asegurando: "No parecés una abuelita". Y agregó: "De verdad, yo digo en el mal sentido, ¿sabes por qué? Porque mi abuela tenía 79 años. Y ella no... Andrea no parecés". La actriz, con picardía, remató con un guiño hacia su hija: "Anna, hacé tu magia, mami".

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