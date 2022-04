Paro de colectivos en el AMBA: el gobierno bonaerense le envió un duro mensaje a los gremios del transporte

Paro de colectivos: la respuesta del gobierno provincial

"Solo se debía un retroactivo de los subsidios que se pagará la mañana de hoy. Acá hay otro trasfondo que es discutir mayores costos después de la paritaria", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

D'Onofrio, en su descargo, manifestó: "Le pido a los empresarios que dialoguemos, no desde el conflicto. Siempre que hablaron conmigo lo solucionamos y ahora me enteré (de la medida) por los medios". Y concluyó: "No tomemos a la gente de rehén".

Comunicado del Ministerio de Transporte: "La medida quedará estéril"

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, simultáneamente, informó que la cartera realizará el pago en el transcurso de la jornada, por lo que el paro quedará "estéril".

"Ante el lock out patronal anunciado por las cámaras empresarias que representan a operadores de servicios de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se informa que el pago será saldado en el transcurso de este miércoles por lo que la medida de fuerza quedará estéril", informó la cartera de Transporte en un comunicado difundido hoy.

El pasado 24 de enero las mismas organizaciones ya habían llevado a cabo un paro similar: 100 líneas de colectivos se vieron afectadas desde las 22 horas del 22 de enero hasta las 6 de mañana durante cuatro días consecutivos. En ese momento, la medida fue por la falta de pago de un subsidio que, aseguraban, debía pagarse a principios de enero.