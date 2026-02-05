"Es peligroso jugar con la Justicia": se confirmó el duro enfrentamiento entre Cande y Juanita Tinelli

Embed

Fiel a su estilo frontal, Soledad no ocultó su reacción emocional frente a cualquier amenaza que involucre a sus hijas. “Si me decís algo de mis hijas, soy una leona que soy capaz de matar. Lo único que me preocupó ahí era que estuvieran en peligro mis hijas, cómo me voy a poner…”, expresó sin filtros. Incluso fue más allá al describir su estado de ánimo en ese momento: “Estoy loca. Me compro un rifle y me quedo con las dos en el departamento custodiando la puerta. Son mis hijas, cómo no voy a estar loca”.

En otro pasaje, Aquino lanzó una crítica que muchos interpretaron como un mensaje indirecto hacia Juanita. “Es peligroso jugar con la justicia por amenazas y todo esto. No es una joda. Cuando Juanita llamó a Marcelo me preocupé un poco porque soy madre. Pero después cuando los vi tranquilos ocupándose del perro me fui a mi casa”, recordó.

Al referirse a la actitud de sus hijas, fue contundente: “Las chicas mías no exponen nada, por favor, todo felicidad, todo amor por la familia. Se han bancado todas las chicas mías”.

Consultada sin rodeos por Pochi sobre si estaba al tanto de la mala relación entre Cande y Juanita, Soledad confirmó la versión pero marcó distancia. “Sí, eso me contó Cande, pero también no me meto, porque cuando te metes es jodido. Las chicas son grandes, tengo hijas de 35 y 37 años”, aclaró.

Por último, cuando le señalaron que su vínculo con Paula Robles nunca fue el mejor, Aquino cerró el tema sin dramatizar: “Pero eso es de toda la vida. Cada uno tiene su vida, yo soy una mujer que no se pelea con nadie. Yo no discuto y no me banco el chusmerío”.

Soledad Aquino - mis hijas no exponen a Marcelo

Qué dijo Soledad Aquino sobre su histórica mala relación con Paula Robles y por qué

La separación de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino marcó un antes y un después no solo en la vida personal del conductor, sino también en una historia familiar atravesada por rumores, reproches y viejas cuentas pendientes. Apenas se conoció el final del matrimonio, un nombre comenzó a resonar con fuerza en el ambiente televisivo: Paula Robles. En aquel entonces, la bailarina integraba el cuerpo artístico de Ritmo de la Noche y, puertas adentro del canal, se comentaba que su cercanía con Tinelli excedía lo estrictamente profesional. Las versiones hablaban de “algo más”, aunque nadie se animaba a confirmarlo públicamente.

Con el correr de los años, aquellas sospechas dejaron de ser simples comentarios de pasillo. Tinelli y Robles consolidaron su vínculo, formaron una familia y tuvieron dos hijos juntos. Más adelante, decidieron formalizar la relación y casarse. Lo que comenzó como un escándalo terminó convirtiéndose en un capítulo central de la vida afectiva del conductor, dejando atrás los rumores para dar paso a una historia concreta.

Para Soledad Aquino, sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser tranquilo. Durante mucho tiempo, la ex de Tinelli apuntó sin rodeos contra Paula Robles, a quien señalaba como responsable directa del quiebre matrimonial. El enojo fue explícito y mediático: en más de una oportunidad, Aquino lanzó declaraciones durísimas y llegó a definirla como “roba maridos”. Las frases resonaron fuerte y expusieron una tensión familiar que parecía no tener retorno.

Con el paso del tiempo, la situación fue mutando. Gracias al rol de Tinelli como padre y mediador, las diferencias comenzaron a atenuarse y se logró cierta convivencia entre las partes. Todo indicaba que los conflictos habían quedado en el pasado, hasta que un episodio inesperado volvió a remover viejas heridas.

El año pasado, una publicación de Juanita Tinelli en redes sociales volvió a poner el tema en agenda y Soledad Aquino retomó su postura crítica contra Robles. En ese marco, lanzó una frase que no pasó desapercibida al asegurar que la bailarina “no era digna de su afecto”. La declaración generó revuelo y volvió a instalar la interna familiar en los medios. Poco después, en una charla con Moria Casán, la conductora fue directa y le recordó sin vueltas que ella “le había quitado el marido”. Lejos de desmentirlo, Aquino sostuvo su mirada.

Este miércoles por la noche, la mamá de Cande y Mica Tinelli asistió a un show de flamenco del bailaor Juan Amador en el Teatro Picadilly. Al retirarse, fue abordada por la prensa y no esquivó el tema. Consultada sobre si mantenía sus dichos, respondió sin dudar: “Pero por supuesto. Así lo sentí”, declaraciones que se emitieron este jueves en La mañana con Moria (El Trece).

Sin embargo, cuando parecía que la historia volvía a tensarse, Aquino sorprendió con una afirmación inesperada: aseguró que con el paso del tiempo logró tener una buena relación con Paula Robles. Una frase que contradijo sus declaraciones anteriores y dejó en claro que, en esta trama familiar, nada está completamente dicho ni cerrado.