Polémica por el polideportivo "Carlos Monzón" en Chaco: ¿Qué impacto puede tener y qué responden las organizaciones feministas?

"Se pone el nombre de un ídolo popular muy conocido pero a nadie se le escapa su implicancia brutal en el femicidio de su mujer", dice a A24.com María Alicia Guitiérrez, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Los datos del observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" de MUMaLa, indican que en 2021 Chaco fue una de la provincias con las mayores tasas de femicidios a nivel nacional, con 1.5 femicidios cada 100.000 mujeres. "Por esto lo sucedido nos parece, no solo una falta de respeto la las víctimas de la violencia machista, los familiares de las víctimas de femicidios y a las organizaciones feministas y a la sociedad en general".

¿Qué impacto puede generar esta decisión?

“Esto significa borrar aún más esta problemática de la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+ “, señala Gutiérrez y enfatiza en el hecho de que se haya nombrado así al polideportivo en vísperas al día internacional de la mujer.

También considera que el episodio pretende “invisibilizar la lucha que llevamos adelante los colectivos feministas que se expresan como lo hicieron este 8M en todo el país. Llevó mucho tiempo que se catalogara y se entendiera el asesinato de Alicia Muñiz como un femicidio. Imagino que debe ser una situación muy violenta para las mujeres que sufren o sufrieron estas vivencias”, dice.

Además consideró que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades “debería presentar un reclamo fuerte para dar cuenta de lo que significa ponerle a un espacio deportivo ese nombre y exigir, conjuntamente con las organizaciones feministas, que lo cambien”.

Polideportivo Carlos Monzón en Chaco: ¿Qué pasó en la inauguración?

El 7 de marzo el movimiento socialista Emerenciano Sena inauguró un playón deportivo en Chaco al que bautizó con el nombre del exboxeador argentino Carlos Monzón, el deportista que cumplió condena por matar a Alicia Muñiz. Al acto asistió el ministro de Educación provincial, Aldo Lineras.

Sin embargo, horas más tarde el titular de la cartera educativa escribió una carta al líder social y coordinador de la EPGS N° 2, Emrenciano Sena. En la misma solicitó cambiar el nombre del predio y señaló: "Como el texto de la invitación cursada no mencionaba tal reconocimiento me resultó totalmente sorpresiva la situación una vez llegado al lugar, lo que a la vez me impidió valorar mi participación como Ministro de Educación en el acontecimiento."

"Este hecho deja ver la ignorancia de la situación gravísima que vivimos en la provincia respecto de la violencia machista", agrega Ojeda. En este contexto hicieron un llamamiento a las autoridades provinciales: "Exigimos al ministro Aldo Lineras, que disponga en forma urgente que se cambie el el nombre del playón", señaló la integrante del colectivo.

Según establece la ley vigente n°1841-E, que indica que las dependencias educativas "deben llevar el nombre de ciudadanos ejemplares, respetuosos de la vida, la igualdad, el respeto hacia los otros". Para Ojeda estos son “valores que no se reflejan en la trayectoria del femicida Carlos Monzón”.