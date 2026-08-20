El riesgo país superó los 530 puntos, su nivel más alto desde mayo

Entre las acciones y ADR de empresas argentinas que operan en dólares en Wall Street predominó el resultado negativo. Satellogic perdió 4,2%, Banco Francés retrocedió 3,3% y Banco Macro bajó 3,1%.

En sentido contrario, Bioceres avanzó 8,5%, Adecoagro ganó 3,6%, Vista Energy subió 3,1%, Transportadora Gas del Sur mejoró 2,5% e YPF avanzó 1,6%, hasta los U$S 50,86.

Wall Street cayó y el petróleo volvió a subir

La jornada internacional estuvo marcada por el retroceso de los principales índices estadounidenses. El Dow Jones cayó 1,3%, el S&P 500 bajó 0,9% y el Nasdaq Composite perdió 1%, después de que los tres mercados habían terminado con ganancias el miércoles.

La evolución de las tasas estadounidenses volvió a generar presión sobre los activos financieros. A esto se sumó el aumento del petróleo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera ejercer presión económica sobre Irán.

El crudo alcanzó así valores máximos de tres semanas ante el temor de que el conflicto con Irán afecte el suministro de la región productora de Medio Oriente. (Foto: archivo)

El Brent para octubre subió 2% y llegó a U$S 93,42 por barril, mientras que el WTI para el mismo mes avanzó 2,5%, hasta U$S 86,53. El crudo alcanzó así valores máximos de tres semanas ante el temor de que el conflicto con Irán afecte el suministro de la región productora de Medio Oriente.

El dólar se mantuvo estable y el BCRA compró divisas

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial permaneció en $1.515 para la venta en el Banco Nación, por tercer día consecutivo. El valor se mantuvo cerca del máximo nominal de $1.520.

La cotización en el segmento mayorista tampoco registró cambios y continuó alrededor de los $1.500. Los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos acotados y la posición correspondiente a fines de agosto terminó en $1.507.

El Banco Central compró U$S 89 millones en el mercado y extendió a 16 ruedas consecutivas su racha de adquisiciones. (Foto: archivo)

El dólar blue, por su parte, cayó $10, un 0,6%, y cerró en $1.550 para la venta. La baja puso fin a cuatro jornadas consecutivas de aumentos.

En paralelo, el Banco Central compró U$S 89 millones en el mercado y extendió a 16 ruedas consecutivas su racha de adquisiciones. Las reservas internacionales alcanzaron un máximo en siete años.