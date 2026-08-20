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El riesgo país superó los 530 puntos, su nivel más alto desde mayo

El indicador de JP Morgan avanzó 14 puntos y cerró en 532 unidades, después de tocar los 535 durante la jornada. Los bonos argentinos cayeron 0,7% y acumulan una baja de 5% en agosto, mientras el mercado local siguió de cerca la tensión financiera internacional.

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El indicador de JP Morgan avanzó 14 puntos y cerró en 532 unidades

El indicador de JP Morgan avanzó 14 puntos y cerró en 532 unidades, después de tocar los 535 durante la jornada. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a subir y cerró en 532 puntos básicos, luego de alcanzar un máximo intradiario de 535 unidades. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 14 puntos durante la jornada y quedó en su nivel más elevado desde el 19 de mayo, en un contexto de presión sobre los mercados internacionales.

Leé también Tras el dato de inflación, el dólar se mantuvo estable aunque el riesgo país volvió a subir
Los bonos operaron con resultados mixtos, el riesgo país avanzó a 472 puntos y las acciones argentinas finalizaron sin una tendencia definida. (Foto: archivo).

La suba del riesgo país coincidió con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. Los Bonares y Globales terminaron con una pérdida promedio de 0,7% y ampliaron al 5% el retroceso acumulado durante agosto.

Los bonos argentinos cayeron 0,7% y acumulan una baja de 5% en agosto. (Foto: archivo)

Los bonos argentinos cayeron 0,7% y acumulan una baja de 5% en agosto. (Foto: archivo)

El comportamiento de los activos argentinos se produjo mientras los principales índices de Wall Street registraron bajas. La presión sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el incremento del precio del petróleo volvieron a afectar el escenario financiero internacional y dificultaron una recuperación sostenida de los títulos locales.

Qué pasó con las acciones argentinas

El S&P Merval logró mantenerse prácticamente estable y terminó la rueda con una mejora marginal de 0,05%, en 2.875.950 puntos.

Entre las acciones y ADR de empresas argentinas que operan en dólares en Wall Street predominó el resultado negativo. Satellogic perdió 4,2%, Banco Francés retrocedió 3,3% y Banco Macro bajó 3,1%.

En sentido contrario, Bioceres avanzó 8,5%, Adecoagro ganó 3,6%, Vista Energy subió 3,1%, Transportadora Gas del Sur mejoró 2,5% e YPF avanzó 1,6%, hasta los U$S 50,86.

Wall Street cayó y el petróleo volvió a subir

La jornada internacional estuvo marcada por el retroceso de los principales índices estadounidenses. El Dow Jones cayó 1,3%, el S&P 500 bajó 0,9% y el Nasdaq Composite perdió 1%, después de que los tres mercados habían terminado con ganancias el miércoles.

La evolución de las tasas estadounidenses volvió a generar presión sobre los activos financieros. A esto se sumó el aumento del petróleo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera ejercer presión económica sobre Irán.

El crudo alcanzó así valores máximos de tres semanas ante el temor de que el conflicto con Irán afecte el suministro de la región productora de Medio Oriente. (Foto: archivo)

El crudo alcanzó así valores máximos de tres semanas ante el temor de que el conflicto con Irán afecte el suministro de la región productora de Medio Oriente. (Foto: archivo)

El Brent para octubre subió 2% y llegó a U$S 93,42 por barril, mientras que el WTI para el mismo mes avanzó 2,5%, hasta U$S 86,53. El crudo alcanzó así valores máximos de tres semanas ante el temor de que el conflicto con Irán afecte el suministro de la región productora de Medio Oriente.

El dólar se mantuvo estable y el BCRA compró divisas

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial permaneció en $1.515 para la venta en el Banco Nación, por tercer día consecutivo. El valor se mantuvo cerca del máximo nominal de $1.520.

La cotización en el segmento mayorista tampoco registró cambios y continuó alrededor de los $1.500. Los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos acotados y la posición correspondiente a fines de agosto terminó en $1.507.

El Banco Central compró U$S 89 millones en el mercado y extendió a 16 ruedas consecutivas su racha de adquisiciones. (Foto: archivo)

El Banco Central compró U$S 89 millones en el mercado y extendió a 16 ruedas consecutivas su racha de adquisiciones. (Foto: archivo)

El dólar blue, por su parte, cayó $10, un 0,6%, y cerró en $1.550 para la venta. La baja puso fin a cuatro jornadas consecutivas de aumentos.

En paralelo, el Banco Central compró U$S 89 millones en el mercado y extendió a 16 ruedas consecutivas su racha de adquisiciones. Las reservas internacionales alcanzaron un máximo en siete años.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Cerró en 532 puntos básicos, nivel no visto desde mayo.
  • Bonos y acciones: Los bonos soberanos cayeron 0,7% y las acciones argentinas en Wall Street tuvieron mayoría negativa.
  • Mercados internacionales: Wall Street retrocedió, el petróleo subió y las tasas de interés en EE.UU. generaron presión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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