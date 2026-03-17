Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la "viruela del mono". 

Viruela del Mono Telemundo Las Vegas.jpg El Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad.

Una variante más contagiosa y bajo seguimiento

De acuerdo con el informe oficial, la variante presenta mayor capacidad de transmisión y podría generar cuadros más severos, por lo que las autoridades sanitarias recomendaron reforzar los controles en todo el territorio.

En ese sentido, el Ministerio de Salud pidió a las jurisdicciones intensificar la detección temprana de síntomas y fortalecer el seguimiento de contactos estrechos.

También se indicó que, ante la sospecha de la enfermedad, se debe aislar a los pacientes hasta la completa curación de las lesiones y aplicar medidas de protección en el personal de salud.

Un contexto internacional en expansión

Viruela del mono.jpg Viruela del Mono: el Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad.

La confirmación del caso en Argentina se da en un escenario global marcado por la circulación de esta variante. Según datos oficiales, ya se registraron casos en distintos países de América, mientras que en Europa se detectó transmisión comunitaria en varias naciones.

Este panorama refuerza la preocupación de los organismos sanitarios, que advierten sobre la necesidad de monitorear la evolución del virus y prevenir posibles brotes.

Viruela del Mono: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

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La Mpox se transmite principalmente a través de contacto directo con lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados, así como por contacto estrecho prolongado.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre y malestar general

Dolor muscular y cansancio extremo

Inflamación de ganglios

Lesiones en la piel o mucosas

El período de incubación puede variar entre varios días y semanas, y en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de manera autolimitada.

Recomendaciones y medidas de prevención

Frente a este nuevo escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de:

Consultar ante la aparición de síntomas compatibles

Evitar el contacto estrecho con personas con lesiones sospechosas

Cumplir con el aislamiento en caso de diagnóstico

Realizar el seguimiento de contactos estrechos durante al menos 21 días

Además, se remarcó que el sistema de salud se encuentra en estado de alerta para detectar de manera temprana posibles nuevos casos.