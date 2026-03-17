En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Viruela del mono
Ministerio de Salud
Alerta en Salud

Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la "viruela del mono"

El Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad. El paciente es un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires.

Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la viruela del mono. 

Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la "viruela del mono". 

Las autoridades sanitarias confirmaron la detección en el país del primer caso de Mpox Clado Ib, más conocida como "Viruela del Mono", una variante considerada más contagiosa y severa, en un paciente residente en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo encendió las alertas del sistema de salud en medio de un contexto de expansión global de la enfermedad.

Leé también Qué enfermedad tenía la "mamá" de "Mi pobre Angelito" y cómo puede detectarse a tiempo
La actriz de Mi pobre angelito y una rara enfermedad que tardó en ser diagnosticada. (Foto: Gentileza TMZ)

El caso fue confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y corresponde a un hombre de 31 años que no registraba antecedentes de viaje, lo que refuerza la necesidad de extremar la vigilancia epidemiológica.

El paciente fue atendido de manera ambulatoria y, según informaron fuentes oficiales, evoluciona favorablemente.

Hasta el momento, en lo que va del año ya se habían detectado otros cinco casos de Mpox o "Viruela del Mono" en el país, aunque todos correspondían a una variante menos agresiva.

Viruela del Mono Telemundo Las Vegas.jpg
El Ministerio de Salud confirm&oacute; la detecci&oacute;n en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada m&aacute;s contagiosa y de mayor severidad.

El Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad.

Una variante más contagiosa y bajo seguimiento

De acuerdo con el informe oficial, la variante presenta mayor capacidad de transmisión y podría generar cuadros más severos, por lo que las autoridades sanitarias recomendaron reforzar los controles en todo el territorio.

En ese sentido, el Ministerio de Salud pidió a las jurisdicciones intensificar la detección temprana de síntomas y fortalecer el seguimiento de contactos estrechos.

También se indicó que, ante la sospecha de la enfermedad, se debe aislar a los pacientes hasta la completa curación de las lesiones y aplicar medidas de protección en el personal de salud.

Un contexto internacional en expansión

Viruela del mono.jpg
Viruela del Mono: el Ministerio de Salud confirm&oacute; la detecci&oacute;n en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada m&aacute;s contagiosa y de mayor severidad.

Viruela del Mono: el Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad.

La confirmación del caso en Argentina se da en un escenario global marcado por la circulación de esta variante. Según datos oficiales, ya se registraron casos en distintos países de América, mientras que en Europa se detectó transmisión comunitaria en varias naciones.

Este panorama refuerza la preocupación de los organismos sanitarios, que advierten sobre la necesidad de monitorear la evolución del virus y prevenir posibles brotes.

Viruela del Mono: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

test viruela de mono.webp
Viruela del Mono: el Ministerio de Salud confirm&oacute; la detecci&oacute;n en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada m&aacute;s contagiosa y de mayor severidad.

Viruela del Mono: el Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad.

La Mpox se transmite principalmente a través de contacto directo con lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados, así como por contacto estrecho prolongado.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Fiebre y malestar general

  • Dolor muscular y cansancio extremo

  • Inflamación de ganglios

  • Lesiones en la piel o mucosas

El período de incubación puede variar entre varios días y semanas, y en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de manera autolimitada.

Recomendaciones y medidas de prevención

Frente a este nuevo escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de:

  • Consultar ante la aparición de síntomas compatibles

  • Evitar el contacto estrecho con personas con lesiones sospechosas

  • Cumplir con el aislamiento en caso de diagnóstico

  • Realizar el seguimiento de contactos estrechos durante al menos 21 días

Además, se remarcó que el sistema de salud se encuentra en estado de alerta para detectar de manera temprana posibles nuevos casos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Viruela del mono Ministerio de Salud
Notas relacionadas
De qué grave enfermedad murió Sandra Mendoza, ex diputada de Chaco
Enfermedad y paranoia: así fueron las últimas horas con vida de "El Mencho", el jefe narco mexicano
La misteriosa virgen que posa al fondo del Dique Potrerillos y que se cambia de lugar

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar