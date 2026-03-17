Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la "viruela del mono"
El Ministerio de Salud confirmó la detección en Argentina del primer caso de Mpox Clado Ib, una variante considerada más contagiosa y de mayor severidad. El paciente es un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires.
Preocupación sanitaria: llegó a Argentina una variante más contagiosa de la "viruela del mono".
Las autoridades sanitarias confirmaron la detección en el país del primer caso de Mpox Clado Ib, más conocida como "Viruela del Mono", una variante considerada más contagiosa y severa, en un paciente residente en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo encendió las alertas del sistema de salud en medio de un contexto de expansión global de la enfermedad.
El caso fue confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y corresponde a un hombre de 31 años que no registraba antecedentes de viaje, lo que refuerza la necesidad de extremar la vigilancia epidemiológica.
El paciente fue atendido de manera ambulatoria y, según informaron fuentes oficiales, evoluciona favorablemente.
Hasta el momento, en lo que va del año ya se habían detectado otros cinco casos de Mpox o "Viruela del Mono" en el país, aunque todos correspondían a una variante menos agresiva.
Una variante más contagiosa y bajo seguimiento
De acuerdo con el informe oficial, la variante presenta mayor capacidad de transmisión y podría generar cuadros más severos, por lo que las autoridades sanitarias recomendaron reforzar los controles en todo el territorio.
En ese sentido, el Ministerio de Salud pidió a las jurisdicciones intensificar la detección temprana de síntomas y fortalecer el seguimiento de contactos estrechos.
También se indicó que, ante la sospecha de la enfermedad, se debe aislar a los pacientes hasta la completa curación de las lesiones y aplicar medidas de protección en el personal de salud.
Un contexto internacional en expansión
La confirmación del caso en Argentina se da en un escenario global marcado por la circulación de esta variante. Según datos oficiales, ya se registraron casos en distintos países de América, mientras que en Europa se detectó transmisión comunitaria en varias naciones.
Este panorama refuerza la preocupación de los organismos sanitarios, que advierten sobre la necesidad de monitorear la evolución del virus y prevenir posibles brotes.
Viruela del Mono: cómo se transmite y cuáles son los síntomas
La Mpox se transmite principalmente a través de contacto directo con lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados, así como por contacto estrecho prolongado.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Fiebre y malestar general
Dolor muscular y cansancio extremo
Inflamación de ganglios
Lesiones en la piel o mucosas
El período de incubación puede variar entre varios días y semanas, y en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de manera autolimitada.
Recomendaciones y medidas de prevención
Frente a este nuevo escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de:
Consultar ante la aparición de síntomas compatibles
Evitar el contacto estrecho con personas con lesiones sospechosas
Cumplir con el aislamiento en caso de diagnóstico
Realizar el seguimiento de contactos estrechos durante al menos 21 días
Además, se remarcó que el sistema de salud se encuentra en estado de alerta para detectar de manera temprana posibles nuevos casos.