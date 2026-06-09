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El último gesto de Brian Sarmiento en Gran Hermano que cambió por completo el clima de la casa

Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano, pero antes de abandonar la casa sorprendió con un gesto y un emotivo mensaje que conmovió a sus compañeros.

9 jun 2026, 00:20
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brian sarmiento gh
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En la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió un duelo intenso entre dos figuras fuertes del reality: Brian Sarmiento y Zunino. Finalmente, el exfutbolista fue quien quedó afuera de la competencia, y su salida estuvo marcada por un gesto inesperado que sorprendió a todos.

Una vez que Santiago del Moro le comunicó que debía abandonar la casa, Brian se despidió de sus compañeros con un tono conciliador. Tras saludarlos uno por uno, se detuvo en el jardín, abrió su valija y buscó cigarrillos para dejárselos a los jugadores. Allí expresó: "Los quiero. No se lo tomen personal. Todo fue un juego. Por ahí pueden tener un poco de rencor hacia mí, pero no fue nada en contra de ustedes. Juani, te pido disculpas otra vez acá. Yo no vine a cambiar la imagen de nadie".

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Con sinceridad, continuó reflexionando sobre lo vivido: "No sabía lo que era esto. Y me encontré con muchas situaciones. Después de la primera etapa, me desbordó todo. Como que te gana la casa. Yo no sabía lo que era eso. Y me hizo mal porque me hizo demostrar cosas que por ahí uno no las siente de verdad".

El exjugador dejó en claro que, pese a los conflictos, se lleva un cariño real por sus compañeros: "Y los entiendo. Pero los quiero a todos de verdad".

En su despedida, también habló de sus motivaciones personales: "Esto para mí es algo increíble, que lo necesitaba. Necesito estar con mis hijas. Yo vine para que se me vea, para poder empezar a tener laburo otra vez, para poder estar, cumplir y poder viajar a ver a mis hijas, que no podía hacerlo. Espero que me entiendan".

Antes de marcharse, cerró con un pedido de disculpas: "Si les hice mal, les pido disculpas. Un gusto haberte tenido una vez más en la casa".

El momento culminó con un aplauso general de sus compañeros, que lo despidieron con respeto mientras Brian abandonaba la casa más famosa del país.

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Cómo fue la picante reacción de Juanicar contra Brian Sarmiento tras salvarse en Gran Hermano

Este lunes, la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender la pantalla con un clima de tensión y revancha. Juanicar consiguió salir de la placa que compartía con Brian Sarmiento, Yipio, Hanssen y Zunino, y su reacción fue tan efusiva como polémica.

El actor celebró con entusiasmo su continuidad en la casa y no dudó en apuntar contra su enemigo dentro del reality. "Gracias. Gracias, porque viven tirando que soy un débil, que soy fácil de sacar", lanzó con ironía, dejando claro que su triunfo tenía destinatarios específicos.

El conductor Santiago del Moro, atento al momento, lo interpeló: "¿Quién te dijo débil?". La respuesta de Juanicar fue directa: "Y me lo dijo Brian, me lo dijo Hanssen". El cruce se volvió más picante cuando el jugador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes lo critican desde afuera.

"Y un mensaje para todos los que vienen de afuera a querer laburarme la cabeza psicológicamente, digan lo que quieran de mí, digan el cuentito que quieran", disparó, dejando la gala con un aire caliente.

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