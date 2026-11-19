En paralelo, el club registraba una deuda financiera de $15.700 millones a septiembre de 2026, distribuida entre nueve entidades acreedoras. Los principales compromisos corresponden al Banco Ciudad, con $2.900 millones; el Banco Provincia, con $2.700 millones; Credicoop, con $2.500 millones; el Banco de Comercio, con $2.300 millones, y el Banco Supervielle, con $2.000 millones.

La lista se completa con obligaciones ante Trend Capital, la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada, el Banco Hipotecario y Mercado Libre.

Pese a los montos involucrados, el relevamiento ubica a Argentinos Juniors en situación 1 ante el Banco Central, una calificación considerada normal. Los cheques impagos y la deuda financiera informada pueden incluir obligaciones superpuestas, por lo que sus importes no deben sumarse como si fueran compromisos independientes.

El balance del 30 de octubre y los cuestionamientos por la rendición de cuentas

Otro de los puntos que quedaron bajo cuestionamiento es la situación del balance de Argentinos Juniors. Según la información incorporada a la investigación, el 30 de octubre de 2026 debía tratarse el balance del club, pero finalmente no ocurrió.

La fecha adquiere relevancia por el contexto financiero de la institución: en septiembre había informado una deuda de $15.700 millones con entidades financieras y, al 11 de noviembre, todavía registraba 640 cheques impagos por $13.800 millones.

El balance es el instrumento que permite conocer los ingresos y egresos de una institución, sus compromisos financieros, el patrimonio y la evolución de sus cuentas. Su tratamiento también les permite a los socios acceder a información sobre el estado económico del club y evaluar la administración de sus autoridades.

El pedido de quiebra contra Argentinos Juniors

Otro de los puntos expuestos en la investigación es un escrito presentado en nombre de Inversiones Cuyanas S.A., representada por el abogado Guillermo Abramson, que solicita la quiebra de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

El documento hace referencia a un convenio firmado el 27 de mayo de 2025 para negociar bursátilmente cheques electrónicos emitidos por el club. El acuerdo autorizaba operaciones por un total de $3.500 millones, mediante valores de $50 millones cada uno.

El escrito incluye un apartado titulado "Hechos reveladores de la cesación de pagos", aunque la documentación incorporada al informe no permite confirmar la radicación judicial del pedido ni conocer su estado procesal.

La inhibición de la FIFA y los salarios pendientes

La situación financiera del club quedó nuevamente bajo la lupa después de que la FIFA le aplicara una inhibición que le impedía incorporar jugadores durante los próximos tres mercados de pases o hasta cancelar la deuda que originó la sanción.

El reclamo correspondía a una deuda con Nacional de Montevideo por el pase del futbolista Mateo Antoni. El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, reconoció la medida, pero aseguró que el compromiso económico ya había sido cancelado y que la institución podría volver a incorporar futbolistas.

"Pagamos y se levanta", explicó en declaraciones a Olé. También sostuvo que Argentinos Juniors tiene reclamos pendientes contra Atlético Mineiro y Fortaleza, por más de un millón de dólares.

Los problemas económicos también alcanzaron al plantel profesional. Los jugadores todavía no cobraron los sueldos correspondientes a septiembre y octubre. Malaspina reconoció el atraso salarial y aseguró que buscarían regularizarlo.

El crecimiento de la estructura del club y la respuesta de Malaspina

El informe también recupera una declaración del propio Malaspina en una entrevista con La Fábrica de Podcast, en la que afirmó que la cantidad de empleados de la institución pasó de 207 a 500. Esto representa un incremento de 293 puestos de trabajo, equivalente al 141,5%.

En paralelo, la presentación del balance correspondiente al 30 de octubre de 2026 quedó bajo cuestionamiento, ya que, según la información aportada a la investigación, no se trató en esa fecha. La documentación institucional sobre la convocatoria y las actas todavía debe corroborarse.

Cristian Malaspina reconoció los dos meses de salarios adeudados al plantel y la inhibición aplicada por la FIFA, pero aseguró que el club está ordenado y que buscarán regularizar los compromisos pendientes. (Foto: archivo).

En medio de los cuestionamientos, Malaspina anunció una reunión con los socios para explicar la situación económica y responder preguntas. La convocatoria fue para el viernes desde las 19 en el estadio.

"Estoy invitando a todos los socios con el carnet al día. Ahí podrán preguntar de forma directa todo lo que quieran", expresó el presidente, quien defendió su administración y sostuvo que el club está ordenado.