El Gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para el paro de trenes: cuándo se reestablece el servicio

Qué dice el comunicado de Capital Humano

Según estimaciones de Trenes Argentinos, más de un millón de usuarios se vieron perjudicados por la medida. El Ministerio de Capital Humano intimó al sindicato a “dejar sin efecto las medidas de acción directa que afectaron la vida de los ciudadanos, como así también cualquier otra medida que tuvieran previsto implementar”.

El reclamo del gremio se centra en la falta de avances en paritarias, los bajos ingresos en varias líneas, deficiencias en el servicio de ART —que calificaron como “deplorable e insuficiente”— y críticas a las diagramaciones de servicio, a las que definieron como “un desastre”. Omar Maturano, secretario general del gremio, fue cuestionado por el Gobierno por retirarse de la mesa de negociación de forma intempestiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1971346497070563434&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/bLBMB9hPvl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

Desde La Fraternidad respondieron con nuevas críticas a la gestión del transporte ferroviario. Sebastián Maturano, hijo del dirigente, afirmó en redes sociales que el conflicto también expone “el pésimo estado en que se encuentran los trenes y la infraestructura ferroviaria”, y apuntó contra el exministro Florencio Randazzo, a quien acusó de ser responsable de la falta de repuestos.

El Ejecutivo aclaró que durante la vigencia de la conciliación obligatoria el gremio no podrá realizar acciones directas y las empresas deberán abstenerse de sancionar. “El Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”, concluyó el comunicado oficial.