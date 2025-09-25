En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
paro
TRANSPORTE

El Gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para el paro de trenes: cuándo se reestablece el servicio

La medida regirá desde este viernes por 15 días, luego de dos jornadas de demoras y cancelaciones que afectaron a más de un millón de pasajeros usuarios de las líneas de trenes.

El Gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para el paro de trenes: cuándo se reestablece el servicio

El Gobierno dictó este jueves la conciliación obligatoria en medio del paro impulsado por el gremio de La Fraternidad, que afectó a las principales líneas ferroviarias y generó demoras, cancelaciones y dificultades en el desplazamiento por el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Leé también Paro de trenes y caos en el AMBA: por qué circulan a 30 km/h y qué reclaman los maquinistas
Caos en el AMBA: los trenes ciruclan a 30 km/h por paro de maquinistas y hay demoras en todas las líneas (Foto: archivo)

La medida regirá desde las 0 del viernes 26 de septiembre y tendrá una duración de 15 días, período en el que se buscará avanzar en una negociación con los maquinistas.

La protesta había comenzado el miércoles con la reducción drástica de la velocidad de las formaciones —que circularon a 30 kilómetros por hora—, modalidad conocida como “paro técnico”. Pero con el correr de las horas se transformó en un paro por tiempo indeterminado.

Durante estas jornadas, los usuarios denunciaron trenes detenidos por más de media hora, como ocurrió en Adrogué con una formación del Roca, lo que obligó a varios pasajeros a bajar y caminar por las vías. En otro episodio, un freno de emergencia activado en el ramal Burzaco–Adrogué interrumpió el servicio y obligó nuevamente a cientos de personas a desplazarse a pie, en condiciones de riesgo.

Qué dice el comunicado de Capital Humano

Según estimaciones de Trenes Argentinos, más de un millón de usuarios se vieron perjudicados por la medida. El Ministerio de Capital Humano intimó al sindicato a “dejar sin efecto las medidas de acción directa que afectaron la vida de los ciudadanos, como así también cualquier otra medida que tuvieran previsto implementar”.

El reclamo del gremio se centra en la falta de avances en paritarias, los bajos ingresos en varias líneas, deficiencias en el servicio de ART —que calificaron como “deplorable e insuficiente”— y críticas a las diagramaciones de servicio, a las que definieron como “un desastre”. Omar Maturano, secretario general del gremio, fue cuestionado por el Gobierno por retirarse de la mesa de negociación de forma intempestiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1971346497070563434&partner=&hide_thread=false

Desde La Fraternidad respondieron con nuevas críticas a la gestión del transporte ferroviario. Sebastián Maturano, hijo del dirigente, afirmó en redes sociales que el conflicto también expone “el pésimo estado en que se encuentran los trenes y la infraestructura ferroviaria”, y apuntó contra el exministro Florencio Randazzo, a quien acusó de ser responsable de la falta de repuestos.

El Ejecutivo aclaró que durante la vigencia de la conciliación obligatoria el gremio no podrá realizar acciones directas y las empresas deberán abstenerse de sancionar. “El Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”, concluyó el comunicado oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno paro Trenes servicio
Notas relacionadas
Reabren un servicio de tren clave que conecta la Ciudad con uno de los destinos más elegidos para las escapadas
Segundo día de caos y demoras en los trenes por una medida gremial que limita la velocidad: cuál es el reclamo
La reacción de los mercados tras el regreso de las retenciones: dólar, riesgo país y acciones argentinas

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar