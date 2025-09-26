La llamativa cara de Marcela Feudale al hablar del romance de Marcelo Tinelli y Milett Figeuroa

"Cuando él se enamora, entrega su vida. Es algo que yo sé porque he trabajado con él. Es un romántico de primera cepa", consideró.

Marcela Feudale señaló que a Marcelo lo ha visto mucho más comprometido con otras parejas, como ocurrió con Paula Robles y Guillermina Valdés.

"Lo vi muy enamorado de Paula. Y con Guillerma también lo vi igual.... Con Guillermina, Marcelo estaba hasta las manos", recordó.

Al confirmar su separación, el animador enfatizó que la relación con Milett culminó en muy buenos términos. "Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé que puede pasar el día mañana", destacó sobre su ex.

¿Qué pasa entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas?

Esta semana, Marcelo Tinelli confirmó en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval) que se separó de la modelo peruana Milett Figueroa.

“Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor”, expresó al anunciar el final de la relación.

En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró compartió al aire el descargo de Tinelli y puso el foco en un momento picante del programa, cuando el conductor protagonizó un cruce con Sabrina Rojas, panelista del ciclo.

“Me había llamado la atención que en la primera emisión de su nuevo programa no había hecho referencia a Milett Figueroa. Y había estado un poco lancero con Sabrina Rojas”, comentó la periodista.

Luego agregó: “Cuando Sabrina le dijo: ‘¿cuánto estuviste con Momi Giardina?’. Marcelo tiró un chiste dudoso. Dijo algo como ‘Momi duró en casa menos que vos’”.

Finalmente, Calabró concluyó: “Yo te digo la verdad, si me lo decía a mí, yo le paro el carro... Está bien, Sabrina tiene más humor que yo... pero la verdad que no sé. Fue un chiste raro. Tiene que haber mucha confianza entre ellos para que ese chiste sea válido y Sabrina no se ofenda”.

¿Quién es Milett Figueroa?

Milett Figueroa, nacida el 10 de junio de 1992 en Lima, Perú, es modelo, actriz e influencer. Se hizo conocida por su participación en realities de su país como Combate y Esto es guerra. En 2016 fue coronada Miss Supertalent y, desde entonces, desarrolló una carrera en la actuación, con trabajos en teatro, televisión y cine.

En Argentina formó parte de Bailando 2023 y continuó vinculada al ambiente artístico, lo que la consolidó como una figura mediática con fuerte presencia en redes sociales y dentro del espectáculo latinoamericano.