Quién es Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que fue encontrado muerto en Alemania tras estar casi una semana desaparecido

La familia relató que la última comunicación con Fracaroli fue el domingo previo a su desaparición, a través de una videollamada con su pareja. Ante la falta de noticias, su hermano viajó a Alemania y, junto al equipo de investigación, realizaron rastrillajes en el campus universitario, revisión de cámaras de seguridad y controles en centros de salud para intentar localizarlo.

Tras casi una semana de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron su fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo murió.