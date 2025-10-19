Quién es Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que fue encontrado muerto en Alemania tras estar casi una semana desaparecido

El científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, investigador del Conicet de 44 años, que estaba desaparecido en Alemania desde hacía casi una semana, fue hallado muerto este domingo, informaron las autoridades alemanas. Su cuerpo apareció alrededor de las 12.15 hora local (7.15 de Argentina) en un arroyo, en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. La Policía indicó que la hipótesis principal es que se trató de un accidente: el investigador habría caído al agua y se ahogó, aunque aún se investigan las circunstancias exactas, según la agencia EFE.