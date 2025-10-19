En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Conicet
Alemania
Conmoción

Quién es Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que fue encontrado muerto en Alemania tras estar casi una semana desaparecido

El cordobés, de 44 años fue hallado muerto en un arroyo de Karlsruhe-Rintheim, Alemania, tras estar desaparecido casi una semana.

Alejandro Matías Fracaroli fue hallado muerto en un arroyo de Karlsruhe-Rintheim

Alejandro Matías Fracaroli fue hallado muerto en un arroyo de Karlsruhe-Rintheim, Alemania, tras estar desaparecido casi una semana.

El científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, investigador del Conicet de 44 años, que estaba desaparecido en Alemania desde hacía casi una semana, fue hallado muerto este domingo, informaron las autoridades alemanas. Su cuerpo apareció alrededor de las 12.15 hora local (7.15 de Argentina) en un arroyo, en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. La Policía indicó que la hipótesis principal es que se trató de un accidente: el investigador habría caído al agua y se ahogó, aunque aún se investigan las circunstancias exactas, según la agencia EFE.

Leé también ¿De qué murió Sam Rivers, el bajista de Limp Bizkit?
Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años. 

Fracaroli se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, participando de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Su estadía estaba planificada hasta fin de año, pero la situación cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permaneció apagado por más de 20 horas.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Matías Fracaroli

El investigador contaba con una trayectoria destacada en la ciencia argentina. Además de integrar el Conicet, Fracaroli formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania era considerado clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina, especialmente por su especialización en telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de gran relevancia internacional.

La familia relató que la última comunicación con Fracaroli fue el domingo previo a su desaparición, a través de una videollamada con su pareja. Ante la falta de noticias, su hermano viajó a Alemania y, junto al equipo de investigación, realizaron rastrillajes en el campus universitario, revisión de cámaras de seguridad y controles en centros de salud para intentar localizarlo.

Tras casi una semana de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron su fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo murió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Conicet Alemania Murió
Notas relacionadas
Escándalo y suspensión de un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"
Conmoción: apareció sin vida el investigador del Conicet desaparecido en Alemania
Desesperada búsqueda de un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar