Escándalo y suspensión de un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"

“Desde la DAIA repudiamos enérgicamente los hechos de antisemitismo ocurridos durante un partido de la liga LIDE, en el Club Hebraica. Durante el encuentro, uno de los niños que participaban del encuentro, perteneciente al Club Mitre, expresó la frase ‘hay que matar judíos’”.

“Estos actos, además de ofensivos y dolorosos, representan una grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad —mucho menos en un espacio que debe ser de encuentro, respeto y educación, como lo es el deporte”, señalaron desde la institución.

Finalmente, la DAIA manifestó su preocupación y reafirmó su compromiso con la promoción de valores democráticos y de respeto:

“Desde la DAIA expresamos nuestra preocupación y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para promover la reflexión, la empatía y los valores que sostienen la convivencia democrática. El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede naturalizarse ni minimizarse. El respeto, la educación y la memoria son pilares fundamentales para construir una sociedad libre de odio y violencia”, concluyó el descargo.