Conmoción: apareció sin vida el investigador del Conicet desaparecido en Alemania

Desde entonces, colegas y familiares impulsaron una intensa búsqueda con la colaboración de organismos argentinos como el Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, que publicaron comunicados pidiendo información sobre su paradero.

Un científico reconocido

Fracaroli desarrollaba una destacada carrera en el campo de la química reticular y la nanotecnología, con foco en aplicaciones sustentables orientadas al cuidado del ambiente. Era profesor en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC e integraba el Departamento de Química Orgánica.

Durante su trayectoria, trabajó junto a Omar Yaghi, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025, con quien había mantenido un vínculo académico estrecho. En 2024, Yaghi recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la UNC, un reconocimiento en el que Fracaroli participó activamente.

Su pareja contó a La Voz del Interior que el científico tenía “una formación internacional y un compromiso enorme con la investigación y la docencia”. Además, tenía una vida familiar en Córdoba capital, donde vivía con su esposa y dos hijos pequeños en el barrio General Paz.