Policiales
Conicet
Alemania
Tragedia

Conmoción: apareció sin vida el investigador del Conicet desaparecido en Alemania

Se trata de un investigador cordobés de 44 años que realizaba una estadía académica en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Su cuerpo fue hallado en un arroyo y la principal hipótesis apunta a un accidente.

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, fue encontrado muerto este domingo en Alemania. El investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) era buscado desde el lunes pasado, cuando su familia y colegas habían perdido todo contacto.

Según confirmó la Policía de Karlsruhe, el cuerpo fue hallado a las 12.15 (hora local) en una zona boscosa del barrio Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. La principal hipótesis apunta a que Fracaroli habría caído accidentalmente y se ahogó, aunque las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad científica argentina. Fracaroli, oriundo de la provincia de Córdoba, se encontraba en Alemania realizando una estadía académica en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), uno de los centros de investigación más prestigiosos de Europa. Tenía previsto regresar al país a comienzos de diciembre, tras concluir un proyecto conjunto entre el KIT y la UNC.

conicet

Una semana sin rastros

Lo último que se sabía de él era que el lunes pasado había salido del campus universitario y tomó un colectivo hacia el centro de la ciudad. Minutos antes, había mantenido una videollamada con su pareja, Gabriela Furtan, quien aseguró que la conversación “fue totalmente normal”. Después de las 19:00, su teléfono se apagó y no volvió a responder mensajes ni llamadas.

Desde entonces, colegas y familiares impulsaron una intensa búsqueda con la colaboración de organismos argentinos como el Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, que publicaron comunicados pidiendo información sobre su paradero.

Un científico reconocido

Fracaroli desarrollaba una destacada carrera en el campo de la química reticular y la nanotecnología, con foco en aplicaciones sustentables orientadas al cuidado del ambiente. Era profesor en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC e integraba el Departamento de Química Orgánica.

Durante su trayectoria, trabajó junto a Omar Yaghi, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025, con quien había mantenido un vínculo académico estrecho. En 2024, Yaghi recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la UNC, un reconocimiento en el que Fracaroli participó activamente.

Su pareja contó a La Voz del Interior que el científico tenía “una formación internacional y un compromiso enorme con la investigación y la docencia”. Además, tenía una vida familiar en Córdoba capital, donde vivía con su esposa y dos hijos pequeños en el barrio General Paz.

