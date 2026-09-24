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Claudio Gabriel Barrelier
Córdoba

La aberrante imputación que sumó Claudio Barrelier en las últimas horas

La decisión fue tomada por el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.

La aberrante imputación que sumó Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

La aberrante imputación que sumó Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba, sumó una nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil. La decisión fue tomada por el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.

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La nueva causa surgió a partir de elementos incorporados durante la investigación por el crimen de la adolescente, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos contra Barrelier por la presunta tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Barrelier permanece detenido en el penal de Cruz del Eje y fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre por esta nueva investigación. La causa se desprende del expediente principal por el femicidio de Agostina, por el cual será juzgado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba. (Foto: archivo)

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba. (Foto: archivo)

En paralelo, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

Femicidio de Agostina Vega: los planteos antes del juicio

La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de Agostina, se opuso a la elevación de la causa a juicio al considerar que todavía existen personas que deberían ser investigadas por su eventual participación en el crimen. Entre ellas mencionó a la madre y la hermana de Barrelier, además de un amigo del acusado apodado “Tele vieja”.

Andreani, Córdoba y Palmero también se manifestaron en contra de la decisión de avanzar hacia el debate oral. Por su parte, Carlos Argüello, abogado defensor de Barrelier, presentó fuera de término su oposición al juicio.

Qué había en el celular de Barrelier

En la pericia realizada sobre el celular de Barrelier, se habría encontrado una foto de una nena con las manos atadas, cuya identidad no pudo determinarse porque se encontraba de espaldas a la cámara. Por su contextura, se dedujo que se trataría de una menor.

A partir del femicidio, los investigadores accedieron a información obtenida durante aquella intervención y reconstruyeron mensajes, búsquedas y movimientos que ahora forman parte de la acusación. Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores se remonta a varias semanas antes del crimen.

La casa de Claudio Barrelier, donde habría matado a Agostina Vega. (Foto: archivo)

La casa de Claudio Barrelier, donde habría matado a Agostina Vega. (Foto: archivo)

Según los elementos incorporados al expediente, en paralelo a esos intercambios, Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores de edad. Los investigadores también encontraron material descargado y analizan la coincidencia temporal entre esas búsquedas y el contacto con la adolescente.

La otra causa que también involucra al principal acusado

La investigación por el femicidio de Agostina fue además unificada con otro expediente en el que se investiga una presunta privación ilegítima de la libertad.

En ese caso, Barrelier está acusado de haber mantenido cautiva a una mujer en su vivienda de Juan del Campillo 878, domicilio que también quedó bajo la lupa de los investigadores del crimen de la adolescente.

La nueva imputación por tenencia de MASI abre ahora otro frente judicial para el principal acusado mientras avanza el proceso por el femicidio de Agostina.

En pocas palabras

  • Nueva imputación: Claudio Barrelier suma cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil en la causa por el femicidio de Agostina Vega.
  • Evidencia: La imputación se basa en elementos de la investigación, incluyendo búsquedas y material encontrado en su celular.
  • Proceso judicial: Barrelier ya está detenido y será juzgado por femicidio, mientras se desarrolla esta nueva causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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