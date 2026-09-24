La aberrante imputación que sumó Claudio Barrelier en las últimas horas

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba. (Foto: archivo)

En paralelo, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

Femicidio de Agostina Vega: los planteos antes del juicio

La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de Agostina, se opuso a la elevación de la causa a juicio al considerar que todavía existen personas que deberían ser investigadas por su eventual participación en el crimen. Entre ellas mencionó a la madre y la hermana de Barrelier, además de un amigo del acusado apodado “Tele vieja”.

Andreani, Córdoba y Palmero también se manifestaron en contra de la decisión de avanzar hacia el debate oral. Por su parte, Carlos Argüello, abogado defensor de Barrelier, presentó fuera de término su oposición al juicio.

Qué había en el celular de Barrelier

En la pericia realizada sobre el celular de Barrelier, se habría encontrado una foto de una nena con las manos atadas, cuya identidad no pudo determinarse porque se encontraba de espaldas a la cámara. Por su contextura, se dedujo que se trataría de una menor.

A partir del femicidio, los investigadores accedieron a información obtenida durante aquella intervención y reconstruyeron mensajes, búsquedas y movimientos que ahora forman parte de la acusación. Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores se remonta a varias semanas antes del crimen.

La casa de Claudio Barrelier, donde habría matado a Agostina Vega. (Foto: archivo)

Según los elementos incorporados al expediente, en paralelo a esos intercambios, Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores de edad. Los investigadores también encontraron material descargado y analizan la coincidencia temporal entre esas búsquedas y el contacto con la adolescente.

La otra causa que también involucra al principal acusado

La investigación por el femicidio de Agostina fue además unificada con otro expediente en el que se investiga una presunta privación ilegítima de la libertad.

En ese caso, Barrelier está acusado de haber mantenido cautiva a una mujer en su vivienda de Juan del Campillo 878, domicilio que también quedó bajo la lupa de los investigadores del crimen de la adolescente.

La nueva imputación por tenencia de MASI abre ahora otro frente judicial para el principal acusado mientras avanza el proceso por el femicidio de Agostina.