Un viaje terminó en tragedia: dos hombres murieron en un violento vuelco en la Ruta 2

Trágico accidente en la Ruta 2: dos arquitectos murieron tras volcar en un cantero mientras volvían de Mar del Plata. (Foto: Instagram / Facebook)

Los otros ocupantes de la camioneta fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48. Ambos recibieron asistencia médica y, según se informó, están fuera de peligro. Según publicó Clarín, las víctimas se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y regresaban de supervisar una obra en Mar del Plata.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús. Los investigadores buscan determinar qué provocó el vuelco.

Dolor por la muerte del arquitecto Sebastián Comai

La noticia de la muerte de Sebastián Comai provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y colegas.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense difundió un mensaje para despedirlo y recordó su trayectoria como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), además de su carrera profesional en el Banco Hipotecario y su colaboración con la institución.

“El CAUBAUNO comunica con profundo dolor el fallecimiento del Arq. Sebastián Comai”, expresó la entidad, que destacó su extensa trayectoria profesional.

Amigos del arquitecto también utilizaron las redes sociales para despedirlo. “Sin palabras. Solo angustia y dolor. Condolencias a su maravillosa familia”, escribió uno de ellos. Otra amiga publicó un emotivo mensaje: “Fuiste, sos y serás de lo mejor que transitó esta tierra. Te voy a extrañar tanto”.