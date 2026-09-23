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Un viaje terminó en tragedia: dos hombres murieron en un violento vuelco en la Ruta 2

Sebastián Esteban Comai y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni regresaban de trabajar en la Costa cuando la camioneta en la que viajaban tuvo un accidente. En el vehículo iban otros dos hombres, que sufrieron heridas leves.

Un arquitecto y un inspector murieron tras volcar cuando volvían de Mar del Plata. (Foto: gentileza Infocielo

Un arquitecto y un inspector murieron tras volcar cuando volvían de Mar del Plata. (Foto: gentileza Infocielo, mejorada con IA)

Un arquitecto y un inspector de obra murieron tras un violento vuelco en la Ruta 2, cuando regresaban de realizar tareas laborales en Mar del Plata. El accidente ocurrió durante la tarde del martes, a la altura del kilómetro 125 de la autovía, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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El futbolista de 34 años que murió en un accid ente cuando iba a trabajar. (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22, mejorada con IA)

Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 58 años, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44. En la camioneta también viajaban otros dos hombres, quienes sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la información policial, los cuatro regresaban de trabajar a bordo de una camioneta Ford Ranger cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y volcaron sobre el cantero central de la Ruta 2.

Como consecuencia del fuerte impacto, Comai murió en el lugar. Mazzoni, en tanto, sobrevivió inicialmente al accidente y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, aunque falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Trágico accidente en la Ruta 2: dos arquitectos murieron tras volcar en un cantero mientras volvían de Mar del Plata. (Foto: Instagram / Facebook)

Trágico accidente en la Ruta 2: dos arquitectos murieron tras volcar en un cantero mientras volvían de Mar del Plata. (Foto: Instagram / Facebook)

Los otros ocupantes de la camioneta fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48. Ambos recibieron asistencia médica y, según se informó, están fuera de peligro. Según publicó Clarín, las víctimas se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y regresaban de supervisar una obra en Mar del Plata.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús. Los investigadores buscan determinar qué provocó el vuelco.

Dolor por la muerte del arquitecto Sebastián Comai

La noticia de la muerte de Sebastián Comai provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y colegas.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense difundió un mensaje para despedirlo y recordó su trayectoria como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), además de su carrera profesional en el Banco Hipotecario y su colaboración con la institución.

El CAUBAUNO comunica con profundo dolor el fallecimiento del Arq. Sebastián Comai”, expresó la entidad, que destacó su extensa trayectoria profesional.

Amigos del arquitecto también utilizaron las redes sociales para despedirlo. “Sin palabras. Solo angustia y dolor. Condolencias a su maravillosa familia”, escribió uno de ellos. Otra amiga publicó un emotivo mensaje: “Fuiste, sos y serás de lo mejor que transitó esta tierra. Te voy a extrañar tanto”.

En pocas palabras

  • Tragedia en Ruta 2: Dos hombres murieron tras el vuelco de una camioneta al regresar de Mar del Plata.
  • Identidades confirmadas: Las víctimas fatales son el arquitecto Sebastián Comai y el inspector Alejandro Mazzoni.
  • Causas en investigación: Se busca determinar por qué el conductor perdió el control del vehículo en el kilómetro 125.
Resumen generado por Thinkindot AI
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