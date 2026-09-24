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Locura por la despedida de Lionel Messi de la selección: las entradas se agotaron en menos de dos horas

El capitán se despedirá ante Benín el 6 de octubre en el Monumental y tendrá un homenaje especial junto a campeones del mundo.

Locura por la despedida de Lionel Messi de la Selección. (Foto: archivo)

Locura por la despedida de Lionel Messi de la Selección. (Foto: archivo)

La expectativa por el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en el país quedó reflejada este jueves en la venta de entradas para el encuentro frente a Benín. Las localidades salieron a la venta a las 18 y se agotaron en menos de dos horas para el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

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La AFA había previsto originalmente habilitar la venta el martes, aunque finalmente decidió postergarla hasta este jueves. Una vez abierta la plataforma, miles de hinchas ingresaron para intentar conseguir un lugar en lo que será la despedida de Messi ante el público argentino.

Antes de las 20 ya no quedaban localidades disponibles para el encuentro ante Benín. La misma plataforma también permite comprar entradas para el amistoso frente a Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre en el Monumental.

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial porque marcará la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país. Además del partido, está previsto un homenaje al capitán argentino que contará con la presencia de varios campeones del mundo en Qatar 2022, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Nostalgia: Messi con la última camiseta. (Foto: captura)

Nostalgia: Messi con la última camiseta. (Foto: captura)

La despedida cerrará una serie de tres amistosos de la Selección. El primero será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde todavía quedan localidades disponibles.

Luego llegará el encuentro contra Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y finalmente el duelo ante Benín del martes 6, con Messi como protagonista de una jornada histórica en el Monumental.

Cuánto costaban las entradas para la despedida de Lionel Messi

Los partidos ante Burkina Faso y Benín tienen los mismos precios. Las entradas generales parten desde los $90.000, mientras que las plateas alcanzan los $480.000.

  • Popular: $90.000
  • Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores de entre 3 y 10 años podían acceder a la popular por $29.000. En el caso de las plateas, desde los 3 años debían abonar el valor completo de la ubicación.

La camiseta especial que usará Messi en su último partido

En la previa de la despedida, Messi mostró en sus redes sociales la camiseta especial que utilizará para su último encuentro con la Selección argentina en el país.

El diseño conserva los tradicionales colores celeste y blanco, pero incorpora detalles dorados en el nombre y el número del capitán, especialmente preparados para la ocasión.

Scaloni contó cómo convenció a Messi para hacer el homenaje

Lionel Scaloni también se refirió a la decisión de realizar ahora el homenaje y reveló que habló con Messi para convencerlo de participar de la despedida. “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo el entrenador.

Además, explicó que insistió para que el capitán aceptara: “Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”.

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