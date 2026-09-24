Locura por la despedida de Lionel Messi de la selección: las entradas se agotaron en menos de dos horas

Nostalgia: Messi con la última camiseta. (Foto: captura)

La despedida cerrará una serie de tres amistosos de la Selección. El primero será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde todavía quedan localidades disponibles.

Luego llegará el encuentro contra Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y finalmente el duelo ante Benín del martes 6, con Messi como protagonista de una jornada histórica en el Monumental.

Cuánto costaban las entradas para la despedida de Lionel Messi

Los partidos ante Burkina Faso y Benín tienen los mismos precios. Las entradas generales parten desde los $90.000, mientras que las plateas alcanzan los $480.000.

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores de entre 3 y 10 años podían acceder a la popular por $29.000. En el caso de las plateas, desde los 3 años debían abonar el valor completo de la ubicación.

La camiseta especial que usará Messi en su último partido

En la previa de la despedida, Messi mostró en sus redes sociales la camiseta especial que utilizará para su último encuentro con la Selección argentina en el país.

El diseño conserva los tradicionales colores celeste y blanco, pero incorpora detalles dorados en el nombre y el número del capitán, especialmente preparados para la ocasión.

Scaloni contó cómo convenció a Messi para hacer el homenaje

Lionel Scaloni también se refirió a la decisión de realizar ahora el homenaje y reveló que habló con Messi para convencerlo de participar de la despedida. “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo el entrenador.

Además, explicó que insistió para que el capitán aceptara: “Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”.