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El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: "Me equivoqué"

Yanina Latorre se mostró arrepentida y asumió la responsabilidad por el comentario que hizo contra su compañera de SQP, quien se retiró del programa triste por lo sucedido.

24 sept 2026, 21:55
El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: Me equivoqué

El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: "Me equivoqué"

El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: Me equivoqué

El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: "Me equivoqué"

Yanina Latorre decidió hablar nuevamente sobre el episodio que protagonizó con Majo Martino y reconoció públicamente que se equivocó con los comentarios que realizó contra su compañera en SQP (América TV). Si bien aseguró que ya le había pedido disculpas en privado, esta vez eligió hacerlo al aire y explicar qué ocurrió.

La situación había generado una fuerte repercusión en redes sociales y también derivó en un cruce con María Eugenia Ritó. Con el tema todavía dando vueltas, Latorre asumió la responsabilidad por sus dichos y expresó su arrepentimiento por haber lastimado a Martino.

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Pasó algo que no lo registré. Hice un mal chiste, un comentario de más. Quise decir una cosa, me expresé mal. Fue lastimada Majo, a quien amo y adoro, dijo.

Latorre explicó que prefirió resolverlo puertas adentro y evitar exponer a su compañera, aunque finalmente decidió referirse públicamente al episodio. "No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana”, sostuvo Latorre.

Cuál fue la respuesta de Majo Martino a Yanina Latorre

La situación se originó luego de que Majo Martino viajara durante dos días a Miami para asistir a un recital. Según explicó la panelista, el viaje fue por una invitación de una marca.

Al hablar sobre el viaje, Yanina Latorre realizó una chicana y comparó la situación con la de algunas modelos que suelen viajar a Dubai. El comentario no pasó inadvertido para Martino, quien contó cómo se sintió al escucharlo.

Eso que quedó flotando en el aire a mí me hizo muy mal, me quedé triste. Me pareció muy injusto porque está muy alejado de mi realidad”.

Ante la reacción de su compañera, Latorre intentó ponerle un cierre al tema y le remarcó: Vos no tenés que explicar nada.

     

 

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