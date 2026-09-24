El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos: "Me equivoqué"

Cuál fue la respuesta de Majo Martino a Yanina Latorre

La situación se originó luego de que Majo Martino viajara durante dos días a Miami para asistir a un recital. Según explicó la panelista, el viaje fue por una invitación de una marca.

Al hablar sobre el viaje, Yanina Latorre realizó una chicana y comparó la situación con la de algunas modelos que suelen viajar a Dubai. El comentario no pasó inadvertido para Martino, quien contó cómo se sintió al escucharlo.

“Eso que quedó flotando en el aire a mí me hizo muy mal, me quedé triste. Me pareció muy injusto porque está muy alejado de mi realidad”.

Ante la reacción de su compañera, Latorre intentó ponerle un cierre al tema y le remarcó: “Vos no tenés que explicar nada”.