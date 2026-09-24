Nora Colosimo reveló la charla privada que tuvo con Martín Migueles tras la denuncia: "Él me dijo que..."

Pero el momento más llamativo llegó cuando Nora decidió contar qué había hablado con Migueles después de que su nombre quedara en el centro de la polémica. "Él me dijo que, obviamente, estaba a disposición y que él no había hecho nada malo. Te digo que le creo. Es una explicación muy larga, que no viene al caso. Y él me dijo que justamente no la va a dar en los medios, no es mediático", contó.

Qué hay detrás de la denuncia del Banco Central contra Martín Migueles por operaciones millonarias

El Banco Central denunció penalmente a Martín Migueles y a Elías Piccirillo por una serie de operaciones realizadas a través de la casa de cambio Arg Exchange durante el período del cepo cambiario. El organismo cerró un sumario y elevó sus conclusiones a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue el caso.

Según la investigación, Arg Exchange compró y vendió más de 250 millones de dólares durante 2023. En concreto, la cifra de operaciones alcanzó los US$251.933.029 entre enero y diciembre de ese año. El Banco Central puso el foco en las ventas de divisas a otros operadores que no habrían justificado el origen de los fondos.

Migueles se desempeñaba como presidente de Arg Exchange, mientras que Piccirillo era su accionista mayoritario. En sus conclusiones, el Banco Central sostuvo que ambos no podían desconocer los hechos investigados y los señaló por los incumplimientos detectados en la operatoria de la casa de cambio.

Ahora, la denuncia quedó en manos de la Justicia en lo Penal Económico, que deberá determinar si existieron delitos vinculados con las operaciones investigadas. El caso también forma parte de una investigación más amplia sobre movimientos de dinero y distintas agencias de cambio.