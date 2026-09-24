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Nora Colosimo reveló la charla privada que tuvo con Martín Migueles tras la denuncia: "Él me dijo que..."

Nora Colosimo contó en LAM qué habló con Martín Migueles tras la denuncia y reveló la postura que tomó luego de escuchar su versión en privado.

24 sept 2026, 21:50
nora colosimo y martin migueles
nora colosimo y martin migueles

Nora Colosimo habló este jueves en LAM (América TV) sobre la situación de Martín Migueles, luego de la denuncia que involucra al empresario, y reveló un dato hasta ahora desconocido: mantuvo una charla privada con él para conocer su versión de los hechos.

La mamá de Wanda y Zaira Nara fue consultada por Ángel de Brito acerca de su vínculo con Migueles y dejó en claro que, pese a las dudas que surgieron alrededor del empresario, tuvo la posibilidad de hablar con él. "No sé si la palabra me preocupa, me da curiosidad. Me da intriga, pero yo le creo, él tuvo una charlita conmigo", comenzó diciendo la mamá de la conductora de MasterChef Celebrity.

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En ese momento, De Brito quiso saber cómo es Migueles en la intimidad y qué impresión tiene Nora de él. "Es simpático, es agradable, es compañero, es contenedor", le respondió la angelita.

La conversación continuó con una pregunta sobre el vínculo que Migueles mantiene con los hijos de Wanda, un aspecto especialmente sensible para la familia. "¿Los chicos lo quieren?", le preguntó Pilar Smith. "Sí, todos. Los chicos, los perros, yo", le contestó.

Pero el momento más llamativo llegó cuando Nora decidió contar qué había hablado con Migueles después de que su nombre quedara en el centro de la polémica. "Él me dijo que, obviamente, estaba a disposición y que él no había hecho nada malo. Te digo que le creo. Es una explicación muy larga, que no viene al caso. Y él me dijo que justamente no la va a dar en los medios, no es mediático", contó.

Qué hay detrás de la denuncia del Banco Central contra Martín Migueles por operaciones millonarias

El Banco Central denunció penalmente a Martín Migueles y a Elías Piccirillo por una serie de operaciones realizadas a través de la casa de cambio Arg Exchange durante el período del cepo cambiario. El organismo cerró un sumario y elevó sus conclusiones a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue el caso.

Según la investigación, Arg Exchange compró y vendió más de 250 millones de dólares durante 2023. En concreto, la cifra de operaciones alcanzó los US$251.933.029 entre enero y diciembre de ese año. El Banco Central puso el foco en las ventas de divisas a otros operadores que no habrían justificado el origen de los fondos.

Migueles se desempeñaba como presidente de Arg Exchange, mientras que Piccirillo era su accionista mayoritario. En sus conclusiones, el Banco Central sostuvo que ambos no podían desconocer los hechos investigados y los señaló por los incumplimientos detectados en la operatoria de la casa de cambio.

Ahora, la denuncia quedó en manos de la Justicia en lo Penal Económico, que deberá determinar si existieron delitos vinculados con las operaciones investigadas. El caso también forma parte de una investigación más amplia sobre movimientos de dinero y distintas agencias de cambio.

     

 

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