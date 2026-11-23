La conversación continuó con una nueva intervención de Capristo, quien puso el foco en lo difícil que resulta atravesar una pérdida cuando hay hijos de por medio y llega el momento de explicarles que una persona tan importante ya no estará presente en sus vidas. "En mi caso tengo hijos y cómo explicarle que su abuela no está, que no va a compartir el resto de su vida con ellos, o sea todo el mundo quiere tener una abuela, y es muy difícil decirle a tu hijo que ya no está", agregó.

Martino, en tanto, profundizó sobre la impotencia que aparece cuando se intenta hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento de alguien querido, pero las circunstancias escapan por completo de las propias manos. "Y la impotencia además. Esas personalidades que somos capaces de hacer cualquier cosa para ayudar al otro, para salvarlo pensando que podemos, pero cuando es el momento que Dios quiere que esa persona ya se retire de este plano es ese momento", sumó.

Por último, volvió sobre una de las imágenes que más había impactado del relato de Guido: la referencia a Lionel Messi y la muerte de su papá. Para la panelista, comprender que ni siquiera alguien con todos los recursos a su alcance puede cambiar determinados desenlaces también puede convertirse en una forma de aceptar lo inevitable. "Y uno no puede hacer nada, ni siquieran como él dicen ni siquiera Messi con todas las posibilidades del mundo pudo y eso te da como una especie de tranquilidad", remarcó.

Cómo fue el desgarrador relato de Guido Kaczka por la muerte de su mamá

Guido Kaczka atraviesa días de profunda tristeza luego de la muerte de su mamá, Susana. La mujer falleció el sábado 21 después de enfrentar una enfermedad y, este lunes, el conductor decidió referirse públicamente a la pérdida. Lo hizo al aire de No está todo dicho, el ciclo que encabeza en La 100, donde se permitió compartir con sus compañeros y la audiencia algunos detalles del difícil proceso que atravesó junto a su familia.

En un relato cargado de emoción, Guido contó los motivos que lo llevaron a mantener una presencia irregular en sus trabajos durante las últimas semanas y recordó cómo fueron los días en los que estuvo cerca de su madre: “Todos estos días yo venía de manera intermitente porque estaba acompañando a mi mamá... la estaba acompañando con su enfermedad. Y falleció antes de ayer”.

Más adelante, el conductor reconstruyó uno de los momentos más difíciles: la espera en el Hospital Italiano, mientras aguardaba un desenlace que sabía inevitable. Sobre esa experiencia, expresó: “Mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés, la vida te va pasando como flashes. Ves el trabajo de los médicos y los enfermeros, mientras pensás cómo puede ser así la vida, y no entendés”.

En esa misma reflexión, también hizo referencia a la dificultad de atravesar una pérdida cuando se tienen hijos y a las preguntas que surgen en medio del dolor. Sin encontrar respuestas para explicar determinadas situaciones, compartió un pensamiento que encontró en Lionel Messi y en la muerte de su padre una forma de consuelo: “Cuando tenés hijos, te preguntan cosas para las que no tenés explicación, y no sabés. Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Me ayudó... me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su... en su papá. Pensaba: ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’, y algo de eso me aliviaba, porque... Aceptás que la vida es así”.

Para cerrar, Kaczka puso el foco en el aprendizaje que le dejó la relación con Susana y en todo lo que recibió de ella a lo largo de su vida. Conmovido, eligió compartir una reflexión sobre ese vínculo y la importancia de seguir adelante: “Ella me enseñó un montón de cosas y yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”.