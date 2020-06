Quirós: "Estamos eligiendo el momento del mayor esfuerzo de la ciudadanía, todavía no sabemos si desandaremos las medidas"

"Si esto sigue así deberemos pedirle un mayor esfuerzo a la gente", dijo el funcionario (Fuente: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este martes su habitual reporte y destacó que hubo un incremento de la curva de contagios en los últimos días en el ámbito porteño y que le pedirán “un mayor esfuerzo” a los ciudadanos “para bajar el R (índice de contagios) por debajo de 1, pero que esperarán hasta el jueves para saber si desandarán las medidas de flexibilización de la cuarentena.

"Todavía lo peor está por venir porque el R está arriba del 1. Estamos eligiendo el momento del mayor esfuerzo de la ciudadanía para que sirva para bajar el R debajo de 1", declaró el funcionario en la conferencia de prensa.

Y aclaró: "Todavía no decidimos aún si debemos desandar las medidas. Intentamos en cada etapa de la pandemia la mayor libertad posible. De acuerdo a la evolución de los casos, que no todavía no tenemos, serán las medidas que adoptaremos".

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esperará otras 48 horas para contar de manera precisa con los resultados de la curva y el número de contagios. De ese modo, determinará cómo continuará la cuarentena en ese distrito.

Casos de coronavirus (Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Quirós remarcó que "las camas de terapia intensiva son factores críticos en esta pandemia" y aclaró que la reducción de la circulación será fundamental para frenar el crecimiento de los casos.

"Nosotros gestionamos una pandemia muy compleja que depende de las políticas públicas y de la capacidad de los ciudadanos de mantener el cuidado colectivo. Después de 100 días de esfuerzo a muchas personas se les vuelve difícil", concluyó.