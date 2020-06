Rodríguez Larreta le respondió a Berni sobre la chance de cortar el transporte público: "Es una medida muy extrema"

Reunión en La Plata entre Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Daniel Gollán, Fernán Quirós y Sergio Berni (Foto: archivo).

Mientras crece la versión que señala que el Gobierno anunciará antes del fin de semana un regreso a una cuarentena más estricta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió al planteo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien reclamó implementar un aislamiento que incluya cortar el transporte público. “Es una medida muy extrema”, afirmó el titular de la administración porteña.

“Suspender el transporte público implicaría poner en marcha una logística para llevar de un lado al otro a policías, enfermeros, trabajadores que tienen que viajar sí o sí”, planteó Rodríguez Larreta en diálogo con #Doman910, por Radio La Red AM 910.

“No quiero adelantar medidas hasta que se tomen porque es una situación muy sensible. Se analiza todo, pero cortar el transporte público es una medida muy extrema porque tenés trabajadores esenciales que tienen que viajar. Por ejemplo, la mitad o un poco más de los policías de la Ciudad viven en la provincia”, agregó.

Por otro lado, tras afirmar que no está resuelto a qué fase de la cuarenta se volvería, admitió que es posible un escenario en el que Ciudad continúe con la habilitación de actividades que en Provincia no están permitidas: “Siempre lo digo: van a ser decisiones coordinadas, pero que no necesariamente tienen que ser exactas de un lado y del otro”.

Más allá de las posibilidades que evalúan junto al gobierno nacional y el bonaerense, Rodríguez Larreta señaló que las últimas cifras marcan un panorama “muy preocupante”.

“No está decidida una modificación de la cuarentena, aunque obviamente, si los casos siguen aumentando y las camas se siguen ocupando, necesariamente habrá que ir a una restricción mayor. ¿Qué significa esa restricción? Lo vamos a ir trabajando esta semana”, concluyó.