El contundente comunicado del club donde se descompuso David Kavlin: "Ojo"

Más allá de que desde el club advirtieron que el calor podría haber influido en el episodio, su esposa aclaró que ese factor no tuvo que ver y explicó que el cuadro se debió a una arteria tapada casi en su totalidad.

Qué dijo David Kavlin sobre el episodio que sufrió

Tras atravesar una situación límite que puso en jaque su vida, David Kavlin decidió contar en primera persona lo que vivió y dejó un testimonio impactante. El periodista relató con crudeza los momentos más delicados de su cuadro de salud y cómo logró salir adelante gracias a la rápida intervención médica.

“En la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto ”, contó el periodista, que fue estabilizado y recibió un stent para salvarle la vida.

Ya fuera de peligro y con un tono más distendido, destacó el acompañamiento que recibió durante todo el proceso, tanto del personal médico como de quienes lo rodean en esta etapa de recuperación. “La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. El cardiólogo que me atendió en el club se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey es Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, dijo entre risas.

En ese contexto, Kavlin también hizo una profunda autocrítica sobre el nivel de exigencia al que se sometía en su rutina diaria y cómo eso terminó pasándole factura: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.

“Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato", expresó, poniéndole una cuota de humor a la experiencia y mirar hacia adelante con optimismo.