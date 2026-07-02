La polémica pelea de Diego Leuco con un hincha por un partido de Argentina: "Me agarró del cuello y..."

“En ese momento viene un francés y me agarra del cuello de atrás. Me agarró del cuello de atrás fuerte. Y me dice al oído ‘sí, te vas a tranquilizar’”, agregó el conductor ya de regreso a la Argentina sumando aún más tensión al episodio.

"Cuando me pongo cara a cara me doy cuenta que estaba escabiado. Ahí le empiezo a decir ‘Ah lo que pasa es que vos estás re borracho, por eso’. Todo se empezó a poner muy picante. Empezó ahí como un pecheíto mínimo y ahí ‘yo no puedo hacer esto, no está bien’. Pero en un momento él se aleja y nos va a acusar con el frontdesk del hotel”, continuó el conductor sobre el episodio que vivió.

“La chica del hotel le dijo que lo vio cómo me agarró del cuello y le pidió a los franceses que se retiren. Echaron a los franceses y nos quedamos nosotros mirando el partido, En todo ese rato, ni vi el penal de Messi”, concluyó su relato Diego Leuco dándole la razón a él.

La confesión de Sofi Martínez sobre su romance con Diego Leuco

Invitada el ciclo Hay amor que conduce Nacho Elizalde, Sofía Martínez recordó aquel importante vínculo en su vida con Diego Leuco y explicó los motivos de la ruptura y reveló qué es lo que más extraña de él.

“A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, admitió con emoción la periodista deportiva sobre ese momento de distancia definitiva de Diego Leuco y descartó la posibilida de ser amigos por el vínculo que tuvieron.

Contó además que el final se dio a través de un cruce de mails y explicó qué es lo que más extraña de aquel día que mantenían y la importancia que tenía Leuco en sus consejos profesionales en base a su experiencia.

"A mí lo que me pasa con él es que a veces siento las ganas de escribirle en lo labora por ejemplo. A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", se sinceró Sofi Martínez.

Y agregó sobre la ausencia de esa palabra de él en cuanto a lo laboral que extraña: "Creo que no estamos listos para ser amigos. Yo puedo salir con alguien o estar muy bien con alguien, estoy llena de amigos, pero esa persona con ese backround, ese consejo puntual que tanto me daba desde el conocimiento, por ahí me quedé un poco renga durante este tiempo y le escribiría".

"¿Te pasó de escribir y borrar?", le preguntó Nacho Elizalde. A lo que ella respondió en las decisiones que toma en su vida: "No", cerró con firmeza.