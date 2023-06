Se confundió de zapatilla con la de otro pasajero y discutió con la aerolínea: "¿Me está hablando seriamente?"

En busca comodidad, Josefina (@jochiortega) se había sacado las zapatillas para descansar en el vuelo Madrid - Buenos Aires, que tomó el domingo pasado, y cuando ya casi llegaba a destino volvió a ponerlas con la mala fortuna de agarrar una de otra persona, la cual era muy similar, y de su mismo talle.

Concluidos los trámites administrativos para ingresar al país notó la diferencia pero ya era tarde para volver al avión o pedir el listado de pasajeros.

"Si viajaste con Air Europa en el vuelo UX041 el 11 de junio y te llevaste una zapatilla Adidas deportiva del pie derecho, yo tengo la tuya marca Puma", reclamó a través de redes sociales al recibir una respuesta hostil de un portavoz de la empresa que contrató.

Horas más tarde le pidió a sus contactos que compartan su búsqueda para completar su calzado. "Ahora tengo dos zapatillas distintas", lamentó.

El ida y vuelta con la aerolínea

Lo más impactante de la historia fue la respuesta que recibió de la aerolínea al reportar el incidente. "La descansada que me pegó Air Europa no me la pegó ni mi ex", dijo al dar a conocer la misiva que firma una persona llamada Juan, que le pregunta sin medias tintas si se trata de una broma.

"¡¿Me está hablando seriamente?!", le respondió la persona de la oficina de equipajes de la firma internacional, al alegar que su reclamo "no tenía sentido".

Finalmente, el mensaje cerró las puertas a la continuidad del reclamo: "No deseo ofender a nadie pero cuesta creer lo que está manifestando de haberse puesto una zapatilla de otra marca y de otro pasajero", sentenció el empleado.

Sin embargo, la usuaria ahora depositó toda su fe en que pueda recuperarla por la viralización de sus mensajes en redes sociales.

Ante la viralización de su pedido, recogió la sugerencia de un internauta y pidió a la marca de las tres tiras que le envíe otro par "por lo inédito de la historia".