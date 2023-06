El insólito lugar donde Karina Mazzocco conoció a su marido y el detalle que nadie sabía: "Tenía dos..."

Embed

"No quería encontrarme con nadie, ni quería conocer a nadie, estaba peleada con el amor. Y voy al supermercado y veo un morocho que rajaba la tierra y era mi marido", contó.

"Se hizo el que no me vio, pero te voy a contar el lado b. En realidad él me vio, encaró, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos", dijo. "Que eran como mil de doy", acotó Fer Dente. "No, no alcanzaba para dos cafés, igual hoy con mil no sé si te alcanza", lanzó Mazzocco.

Y agregó sobre su historia de amor la conductora: "Agarró un changuito, empezó a meter cosas, me siguió por todo el supermercado pero se estaba meando y dijo 'hasta acá llegó el amor'. Dejó el changuito, se fue al baño. Volvió y dijo 'bueno, ya se debe haber ido'. Y yo estaba en la caja pagando. Y ahí me siguió otra vez. Me siguió hasta el estacionamiento y me encaró".

"¿Y qué te dijo?", preguntó Dente. "'¿Te puedo ayudar con las bolsitas?'", cerró la anécdota la conductora.

La divertida anécdota de Rodrigo Tapari con Marcelo Tinelli: "Quería que..."

Este miércoles Rodrigo Tapari estuvo en Noche al Dente (América TV) y recordó una divertida anécdota que vivió con Marcelo Tinelli. "Marcelo cambió mi vida, mi carrera", dijo agradecido sobre el conductor de Bailando por un Sueño.

"Lo conocés de antes de estar con él, porque sé por Mica Tinelli que Marcelo (Tinelli) los agarró a vos y a otros exMambrú en Uruguay. Porque vos fuiste uno de los que quedó ahí de Mambrú. Lo que se debe estar queriendo cortar las bo... Afo Verde ahora. Pero te agarró Marcelo y te hizo grabar un video y cantarle a Mica el feliz cumpleaños", contó el conductor Fer Dente.

"Hicimos un viaje a Uruguay, estuvimos en un hotel muy reconocido, en donde Marcelo se estaba hospendando esa semana porque era el cumpleaños de Mica. Estábamos ahí nosotros en el teatro que tiene el hotel, estábamos haciendo las audiciones, éramos 15 finalistas. Ya estábamos ahí a punto de llegar a la final", detalló el cantante.

"Marcelo nos había ido a ver al teatro, que fue algo increíble para nosotros, éramos todos chiquitos soñadores. Y después que Marcelo quería que le vayamos a cantar el feliz cumple a su hija. Estuve ahí. Lo que yo me acuerdo es que él se acercaba todas las mañana que nosotros teníamos que hacer algo, él salía muy temprano y nos preguntaba qué ibamos a hacer hoy, era algo increíble para nosotros que lo veíamos en tele", afirmó el compositor.