Se incendió una parrilla que se había hecho viral por recibir más de mil currículums

Sin embargo, la noticia del incendio cambió por completo el panorama. El propietario recibió una llamada telefónica que le advirtió sobre las llamas en el local y, posteriormente, los bomberos le informaron que el origen del fuego habría sido un cortocircuito en una de las heladeras.

Los daños fueron importantes y todavía se trabaja para establecer el alcance total de las pérdidas. Agüero estimó que necesitarán más de 10 millones de pesos para reparar el establecimiento, aunque aclaró que el cálculo todavía es preliminar.

El dueño de la parrilla desmintió que el incendio haya sido intencional

Después de que se conociera el incendio, comenzaron a circular distintas versiones en las redes sociales sobre las posibles causas del episodio. Algunos usuarios llegaron a sugerir que el fuego podría haber sido provocado de manera intencional para cobrar una indemnización de una compañía aseguradora.

Frente a esas acusaciones, Marcelo Agüero salió a desmentirlas y reveló que el restaurante no contaba con un seguro que cubriera los daños. “Hay gente malintencionada que piensa que nosotros lo hicimos a propósito para cobrar un seguro. Les quiero informar que lamentablemente no teníamos seguro de la parrilla”, sostuvo.

El comerciante insistió en que el incendio representó un golpe económico para un emprendimiento que apenas llevaba unas semanas funcionando. Además de los daños materiales, manifestó su preocupación por los empleados que dependen del restaurante.

“Los Agüero”, la parrilla de Berazategui que se había vuelto viral hace unas semanas. (Foto: Redes Sociales)

Desde su apertura, la parrilla había ampliado su personal hasta alcanzar los 22 trabajadores, una cifra superior a los 15 puestos que inicialmente había ofrecido.

La historia de la parrilla de Berazategui que recibió más de mil currículums

El restaurante había alcanzado notoriedad nacional a mediados de septiembre, cuando sus propietarios anunciaron que necesitaban incorporar 15 empleados para comenzar a trabajar en el nuevo local. La convocatoria superó todas las expectativas y más de mil personas se acercaron hasta la parrilla de Berazategui para entregar sus currículums, lo que provocó filas que se extendieron durante varias cuadras.

Las imágenes de la multitud reunida frente al establecimiento se viralizaron rápidamente y pusieron el foco en la enorme demanda de empleo. Finalmente, el restaurante inauguró sus instalaciones el 17 de septiembre y comenzó a recibir clientes.

Con el correr de las semanas, el emprendimiento logró incrementar su actividad y ampliar la cantidad de trabajadores. Sin embargo, menos de un mes después de abrir sus puertas, el incendio dejó importantes pérdidas económicas y puso en duda cuándo podrá volver a funcionar con normalidad.

Por el momento, el propietario no precisó una fecha para la reapertura, mientras continúa la evaluación de los daños ocasionados por el fuego.