Discutió con su pareja, la roció con alcohol y la prendió fuego: tiene 17 años

La joven permanece internada en el Hospital Eva Perón. (Foto: Google)

Las llamas alcanzaron a la mujer desde el mentón hasta el pecho. Familiares que se encontraban en el lugar acudieron en su ayuda, mientras que el presunto atacante escapó de la vivienda.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica debido a las quemaduras que sufrió en zonas consideradas vitales. Aunque había recibido el alta, este martes debió ser internada nuevamente en el Hospital Eva Perón. El adolescente, en tanto, fue localizado y detenido el lunes.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, en representación de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II que subroga el fiscal Pedro Gallo, remarcó la gravedad del método presuntamente utilizado. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que para determinar la calificación legal se tuvo especialmente en cuenta la capacidad del fuego para provocar la muerte y las zonas del cuerpo alcanzadas por las llamas, principalmente el rostro, el cuello y el tórax.

Imputaron al adolescente por tentativa de homicidio

El hecho fue calificado como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Desde la fiscalía consideraron que el uso del fuego evidenció un alto nivel de agresividad y remarcaron que el ataque habría ocurrido en el contexto de una relación de pareja en la que ambos convivían.

La audiencia de este martes se realizó de manera privada a pedido de la defensa. Allí, Pedrosa sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto de violencia de género y destacó la gravedad de las circunstancias en las que se habría producido el ataque. Finalmente, la Justicia dispuso que el adolescente permanezca alojado preventivamente durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

La fiscalía había solicitado que la medida se extendiera durante tres meses y también reclamó la realización de estudios, cursos vinculados a cuestiones de género y tratamiento psicológico. Si bien el juez no concedió el plazo de tres meses solicitado para el alojamiento preventivo, sí hizo lugar a los demás requerimientos y ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleve adelante esas medidas.