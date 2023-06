Tecnnovation: advierten que la prohibición de las nuevas alternativas libres de humo puede aislar a la Argentina de los avances globales en el sector

El encuentro se realizó a principios de mayo en “El Cubo”, centro de desarrollo e investigación (I+D) que la compañía instaló en la ciudad de Neuchâtel para crear nuevas opciones para los fumadores adultos de todo el mundo y dejar atrás los cigarrillos. El lema es: “Si no fumás, no empieces. Si fumás, dejá. Si no queres dejar, cambiá”.