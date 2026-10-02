Tristeza en el rock nacional por la muerte de Ricardo Soulé, el emblemático fundador de Vox Dei, a los 76 años

En el mismo mensaje, la familia contó cómo fueron los últimos momentos del músico y destacó que estuvo acompañado por sus seres queridos.

“Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor”, expresaron. Además, señalaron que próximamente se darían a conocer los detalles relacionados con su último adiós.

Según informó Clarín, la intención era realizar el velatorio en la municipalidad de Quilmes, desde las 17 del viernes 2 de octubre hasta las 12 del mediodía del sábado 3.

La preocupación por el estado de salud de Ricardo Soulé había surgido públicamente semanas atrás. El 11 de septiembre, el propio artista había publicado un comunicado dirigido a sus seguidores para explicar que debía alejarse temporalmente de los escenarios debido a un problema de salud.

“A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, había anunciado en aquel momento.

A pesar de la situación que atravesaba, el músico había transmitido un mensaje esperanzador y había manifestado su deseo de regresar a los escenarios cuando fuera posible.

“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios”, había expresado.

En aquella publicación, además, pidió respeto por el momento que estaba atravesando junto a su familia y agradeció especialmente el cariño recibido durante tantos años de carrera.

“En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión. Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar”, había escrito.

Finalmente, este viernes se conoció la noticia de su muerte. A los 76 años, Ricardo Soulé deja una extensa trayectoria vinculada al rock nacional y una obra que quedó marcada en la historia de la música argentina.

Quién fue Ricardo Soulé

Ricardo Soulé había nacido el 15 de marzo de 1950 en la localidad bonaerense de Quilmes. En 1967 formó Mach 4 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. Dos años más tarde, el grupo adoptó el nombre Vox Dei y comenzó a construir una identidad que sería clave para el desarrollo del rock nacional.

Como cantante, guitarrista, violinista y compositor, Soulé fue uno de los principales responsables de la evolución artística de la banda. Entre sus creaciones más recordadas se encuentra “Presente”, una canción que trascendió generaciones y se convirtió en uno de los clásicos indiscutidos de la música popular argentina.

Sin embargo, su obra más ambiciosa fue La Biblia, el álbum doble publicado en 1971 y considerado una pieza pionera del rock conceptual en el país. El trabajo abordó distintos pasajes y referencias bíblicas desde una mirada poética, con una propuesta musical inédita para aquella época.

En 1974, Soulé se alejó de Vox Dei para iniciar una carrera solista y durante un período se radicó en Inglaterra. Con el paso de los años, alternó sus proyectos personales con distintos reencuentros con la banda.

Su legado queda ligado a la creación de una obra profunda y original, y a una manera única de entender el rock argentino.