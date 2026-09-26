La tristeza que el Negro Oro llevó durante años por la muerte de su abuela: "Era la..."

"Con mi abuela era brillante. Al día de hoy la extraño", había dicho en aquel entonces sobre el dolor que le generó la partida.

Dónde será el velatorio del Negro Oro

La familia de Oscar González Oro tomó una decisión sobre el último adiós al histórico periodista y conductor, quien murió este viernes 25 de septiembre. Sus restos serán despedidos en Uruguay, país que el comunicador había elegido para radicarse durante la pandemia.

La noticia se conoció a través de la periodista uruguaya Marcela González, quien se encontraba en Punta del Este y brindó información en diálogo con TN Central sobre los pasos que seguirá la familia tras el fallecimiento.

El velatorio se realizará en Jardines del Alma, un cementerio parque privado situado en San Carlos, donde también se llevará adelante la cremación de González Oro.

Según detalló la corresponsal, todo el procedimiento está programado para el lunes a las 9 de la mañana. De esta manera, familiares, amigos y personas cercanas podrán despedir al conductor en el país donde había decidido establecerse en los últimos años.

Por su parte, la periodista Sofía Kotler también confirmó que fueron los familiares de González Oro quienes resolvieron trasladar la despedida a Uruguay y realizar allí las distintas instancias del último adiós.