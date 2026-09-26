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La tristeza que el Negro Oro llevó durante años por la muerte de su abuela: "Era la..."

En Secretos Verdaderos repasaron la extensa trayectoria del Negro González Oro y rescataron distintos momentos de su vida personal y profesional. Entre ellos, una entrevista con Luis Ventura en la que el conductor abrió las puertas a uno de los vínculos más importantes de su vida: la relación con su abuela.

26 sept 2026, 20:53
La tristeza que el Negro Oro llevó durante años por la muerte de su abuela: Era la...

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Pasó más de un día desde la muerte del Negro González Oro y, con el correr de las horas, los recuerdos sobre su trayectoria y los distintos momentos que protagonizó en televisión aparecen cada vez con más fuerza.

En Secretos Verdaderos (América TV), el equipo detrás de la producción del ciclo y de la señal preparó un sentido homenaje para repasar algunos de los momentos más destacados de su extensa carrera. El informe reunió imágenes de archivo, testimonios sobre su vida personal y entrevistas que permitieron volver a escuchar al reconocido conductor y recorrer distintas etapas de su vida profesional.

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Uno de los momentos centrales fue la entrevista que Luis Ventura le realizó tiempo atrás, en la que el Negro González abrió su corazón y contó la importancia que tuvo en su vida su abuela materna, María Luisa, quien vivía en su provincia natal, Mendoza. Allí, el conductor pasaba los veranos junto a ella cada vez que finalizaba el ciclo lectivo en Buenos Aires, ciudad a la que se había mudado casi en contra de su voluntad cuando tenía 11 años.

Al recordar la figura de su abuela, el periodista se detuvo especialmente en su recorrido dentro del ámbito educativo y en el importante rol que ocupó a lo largo de su vida: "Mi abuela era la dueña de casa. Era maestra, directora, fundadora de cinco escuelas de Mendoza. Si me preguntas cómo se mantenía la casa..."

"Con mi abuela era brillante. Al día de hoy la extraño", había dicho en aquel entonces sobre el dolor que le generó la partida.

Dónde será el velatorio del Negro Oro

La familia de Oscar González Oro tomó una decisión sobre el último adiós al histórico periodista y conductor, quien murió este viernes 25 de septiembre. Sus restos serán despedidos en Uruguay, país que el comunicador había elegido para radicarse durante la pandemia.

La noticia se conoció a través de la periodista uruguaya Marcela González, quien se encontraba en Punta del Este y brindó información en diálogo con TN Central sobre los pasos que seguirá la familia tras el fallecimiento.

El velatorio se realizará en Jardines del Alma, un cementerio parque privado situado en San Carlos, donde también se llevará adelante la cremación de González Oro.

Según detalló la corresponsal, todo el procedimiento está programado para el lunes a las 9 de la mañana. De esta manera, familiares, amigos y personas cercanas podrán despedir al conductor en el país donde había decidido establecerse en los últimos años.

Por su parte, la periodista Sofía Kotler también confirmó que fueron los familiares de González Oro quienes resolvieron trasladar la despedida a Uruguay y realizar allí las distintas instancias del último adiós.

     

 

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