La frase de Ian Lucas que marcó el final de su vínculo con Evangelina Anderson: "No doy..."

"Lo que ven es lo que soy. Ese día estaba mal, me pedían que sonría y no podía. Estaba triste", reveló sobre la escena donde se produjo el reencuentro entre la pareja que había generado fuertes adeptos.

"Hoy en día está todo super bien. Cada uno por su lado, a ella ya la están vinculando con otra persona", dijo sobre Maxi Appap. Y sumó: "No doy segundas oportunidades", sumó contundentemente.

Cómo reaccionó la Tora Villar a los rumores de Evangelina Anderson y Maxi Kilates

Lucila “La Tora” Villar decidió romper el silencio este martes 27 de enero en SQP (América TV) frente a los fuertes rumores que vinculan a su expareja, Maximiliano Appap —cantante de la banda 18 Kilates—, con Evangelina Anderson. Lejos de esquivar la polémica, la ex Gran Hermano respondió con firmeza y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas.

Ante la consulta del cronista del programa, La Tora tomó distancia de inmediato: “No tengo nada para opinar; no me la he cruzado en los pasillos del canal”. En la misma sintonía, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a Evangelina a partir de su experiencia personal con el músico, fue tajante: “No tengo nada para decir, ni bueno, ni malo, son dos bombones ”.

Sin embargo, el clima cambió cuando la charla se centró específicamente en su ex pareja. Allí, Villar fue categórica: “De él no tengo nada bueno para decir; lo malo a terapia; cada uno vive la experiencia completa como puede ”, lanzó, dejando entrever que el vínculo no terminó de la mejor manera.

De regreso al piso, la conductora Sabrina Rojas interpretó el mensaje y fue directa: “Sí dejó en claro que no lo recomienda”. A esa lectura se sumó Majo Martino, quien aportó información desde el entorno cercano de la ex Gran Hermano: “Me contaron cada cosa de él; ella (La Tora) no la pasó bien, su experiencia no fue buena”.

El rumor del supuesto romance entre Maximiliano y Evangelina había comenzado a circular semanas atrás en LAM (América TV), cuando Carolina Molinari relató un episodio que encendió las alarmas: “El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida”.

El nombre del cantante no pasó inadvertido y desde el entorno de La Tora surgieron fuertes advertencias. Marisa Brel fue contundente: “Le hizo de todo, todo lo que está mal ”. En la misma línea, Pepe Ochoa amplió: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Lloró mucho durante el último tiempo de la relación”.

Las declaraciones más duras llegaron de la mano de Juli Argenta, quien no se guardó nada: “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”.