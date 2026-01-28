Coki Ramírez confesó si se enamoró de Marcelo Tinelli y lanzó una frase picante sobre Wanda Nara

Embed

Cuándo y dónde se presenta Coki Ramírez en Buenos Aires

Coki Ramírez atraviesa un gran momento artístico. La cantante lanzó recientemente su nuevo single “Mujer Salvaje”, una canción que cuenta con la participación especial de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien dejó grabado un potente mensaje de motivación, fuerza y superación.

El tema funciona además como un homenaje a la histórica boxeadora, séxtuple campeona mundial y récord Guinness, con el aval y acompañamiento de sus hijos, Alejandro y Alexis. La canción celebra la resiliencia y el poder interior, conectando con una mujer fuerte, consciente y determinada.

Para presentar este nuevo material y reencontrarse con su público, Coki se presentará el próximo 27 de marzo, en la sala Music Mansion, del Teatro Premier, sobre la calle Corrientes. Sobre el show, adelantó: “Me imagino que va a ser una noche a pura fiesta, hace poco se me ocurrió la idea, además de lanzar la canción Mujer Salvaje, estrenar esta sala nueva”.

Con respecto a la propuesta artística, anticipó que será un espectáculo dinámico y bien ecléctico: “Lo bueno es que es todo en vivo; mis músicos son súper profesionales, inventamos en el momento y eso es lo que a la gente le gusta. La idea es presentar un show donde haya muchos estilos, como soy yo: de repente una bachata, un bolero, un tango, cuarteto o cumbia”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de sumar invitados sorpresa: “Quiero, porque he hecho muchos shows sola y tengo ganas de invitar; apenas pueda voy a decir quiénes van a estar”.

De esta manera, Coki Ramírez vuelve a apostar al escenario porteño con una propuesta que combina potencia vocal, versatilidad musical y una fuerte carga emocional, marcada por el homenaje a la “Locomotora” Oliveras. Con un show pensado para el disfrute y la conexión con el público, la artista se prepara para una noche que promete recorrer distintos estilos y emociones, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical.