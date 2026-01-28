A24.com

Coki Ramírez confesó si se enamoró de Marcelo Tinelli y lanzó una frase picante sobre Wanda Nara

En un mano a mano con Primicias Ya, la cantante cordobesa habló sin filtro sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y fue contundente al opinar sobre Wanda Nara. Además, anticipó los detalles de su esperado regreso a los escenarios porteños. Enterate qué dijo.

A24.com | Hernán Barbe
por Hernán Barbe | 28 ene 2026, 20:28
Coki Ramírez habló en exclusiva con Primicias Ya y se refirió a distintos aspectos de su presente personal y profesional. Durante la charla, la cantante cordobesa se refirió a su vínculo con Marcelo Tinelli y opinó con franqueza sobre Wanda Nara. Además, anticipó detalles del show que brindará en Buenos Aires.

Consultada sobre si invitaría a Tinelli a alguno de sus shows, la artista fue sincera: “No tengo contacto con él, buena onda, sí, pero nunca lo invité a un show; no sé si iría; no tenemos una amistad pero tenemos buena relación; no está en mi lista de invitados pero seguro lo agrego a ver si viene a disfrutar”, explicó.

Ante la pregunta sobre si alguna vez existió un romance real entre ellos, Coki volvió a desactivar los rumores que circularon durante años y que aún persisten en el imaginario colectivo: “Algunos no me lo creen pero, de lo que fue el show en la televisión, a la vida real, la verdad que no, porque claramente hubiese sucedido si ambos hubiéramos querido algo en la vida real; hace 15 años él estaba soltero y yo también y fue como un encantamiento y encima el rating apoyando, imaginate”. Y remató: “Pero la realidad es que yo me volvía al hotel y él a su casa, no hubo nada en la vida real”.

Pero una de las respuestas que más ruido generó fue su opinión sobre Wanda Nara como conductora, a quien muchos señalan como la “nueva Susana Giménez”. Lejos de engancharse en las polémicas que rodean a la mediática, Coki fue tajante: “No la consumo, no la conozco, no me interesa su vida personal. No tengo nada personal contra ella pero no me interesa la vida privada de nadie, no estoy al día con eso”, sostuvo. Y agregó: “A veces pongo de fondo algún noticiero para saber qué pasa en Buenos Aires pero no estoy al día con eso”.

Cuándo y dónde se presenta Coki Ramírez en Buenos Aires

Coki Ramírez atraviesa un gran momento artístico. La cantante lanzó recientemente su nuevo single “Mujer Salvaje”, una canción que cuenta con la participación especial de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien dejó grabado un potente mensaje de motivación, fuerza y superación.

El tema funciona además como un homenaje a la histórica boxeadora, séxtuple campeona mundial y récord Guinness, con el aval y acompañamiento de sus hijos, Alejandro y Alexis. La canción celebra la resiliencia y el poder interior, conectando con una mujer fuerte, consciente y determinada.

Para presentar este nuevo material y reencontrarse con su público, Coki se presentará el próximo 27 de marzo, en la sala Music Mansion, del Teatro Premier, sobre la calle Corrientes. Sobre el show, adelantó: “Me imagino que va a ser una noche a pura fiesta, hace poco se me ocurrió la idea, además de lanzar la canción Mujer Salvaje, estrenar esta sala nueva”.

Con respecto a la propuesta artística, anticipó que será un espectáculo dinámico y bien ecléctico: “Lo bueno es que es todo en vivo; mis músicos son súper profesionales, inventamos en el momento y eso es lo que a la gente le gusta. La idea es presentar un show donde haya muchos estilos, como soy yo: de repente una bachata, un bolero, un tango, cuarteto o cumbia”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de sumar invitados sorpresa: “Quiero, porque he hecho muchos shows sola y tengo ganas de invitar; apenas pueda voy a decir quiénes van a estar”.

De esta manera, Coki Ramírez vuelve a apostar al escenario porteño con una propuesta que combina potencia vocal, versatilidad musical y una fuerte carga emocional, marcada por el homenaje a la “Locomotora” Oliveras. Con un show pensado para el disfrute y la conexión con el público, la artista se prepara para una noche que promete recorrer distintos estilos y emociones, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical.

