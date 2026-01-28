En vivo Radio La Red
El Tesoro renovó todos los vencimientos en pesos y evitó inyectar liquidez en el mercado

La Secretaría de Finanzas adjudicó $10,34 billones y logró un nivel de renovación del 124,2%, para reforzar la estrategia de orden monetario.

El Gobierno ordenó reducir el consumo de luz en todos los edificios públicos. (Foto archivo)

Desde la cartera económica informaron que la Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por $10,34 billones, sobre ofertas recibidas por $11,17 billones, lo que implicó un nivel de renovación del 124,20% respecto de los compromisos que vencían hoy.

Con un plazo fijo mensual de 500 mil pesos, se obtiene un extra de $54.657,53 (Foto: archivo).

En el mercado financiero predominaba la expectativa de que el Tesoro no liberara liquidez. Analistas señalaron que, tras las recientes compras del Banco Central y el regreso de la actividad plena luego del receso estival, el sistema ya muestra un mayor volumen de pesos. A eso se suma la necesidad de preservar recursos ante el próximo pago de intereses al Fondo Monetario Internacional.

Cómo se renovaron los vencimientos

En el segmento de letras capitalizables, las tasas convalidadas alcanzaron hasta 2,99% mensual efectiva para el tramo más corto, con vencimiento en marzo de 2026. En los títulos ajustados por inflación, el rendimiento máximo se ubicó en 8,75% para el bono con vencimiento en junio de 2028. En tanto, los instrumentos dollar linked tuvieron una colocación acotada, por $0,1 billones, con una TIREA de 6,02%. Adicionalmente, el Tesoro realizó dos operaciones fuera de cronograma para canjear letras de este tipo.

Dentro del menú ofrecido se incluyeron tres Lecap en pesos, con vencimientos en marzo, julio y noviembre de 2026, además de un Boncap que expira en enero de 2027. También se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026.

Entre las alternativas indexadas por CER, se habilitó una letra con vencimiento en julio de 2026, otra en noviembre del mismo año y dos bonos con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028. A su vez, se ofreció una letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento en abril de 2026, destinada a inversores que buscan cobertura cambiaria.

El pago de un vencimiento con el FMI

La licitación se dio en la antesala de un compromiso relevante con el FMI. El próximo 1º de febrero, el Tesoro deberá abonar USD 824 millones en concepto de intereses.

En ese marco, los últimos datos oficiales mostraron una baja en los depósitos en moneda extranjera. Según el informe diario del Banco Central, al jueves 22 de enero los depósitos en dólares ascendían a USD 164,8 millones, cuando el día anterior se ubicaban en USD 324,3 millones, lo que representa una caída cercana a USD 160 millones.

