El Tesoro renovó todos los vencimientos en pesos y evitó inyectar liquidez en el mercado

Dentro del menú ofrecido se incluyeron tres Lecap en pesos, con vencimientos en marzo, julio y noviembre de 2026, además de un Boncap que expira en enero de 2027. También se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026.

Entre las alternativas indexadas por CER, se habilitó una letra con vencimiento en julio de 2026, otra en noviembre del mismo año y dos bonos con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028. A su vez, se ofreció una letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento en abril de 2026, destinada a inversores que buscan cobertura cambiaria.

El pago de un vencimiento con el FMI

La licitación se dio en la antesala de un compromiso relevante con el FMI. El próximo 1º de febrero, el Tesoro deberá abonar USD 824 millones en concepto de intereses.

En ese marco, los últimos datos oficiales mostraron una baja en los depósitos en moneda extranjera. Según el informe diario del Banco Central, al jueves 22 de enero los depósitos en dólares ascendían a USD 164,8 millones, cuando el día anterior se ubicaban en USD 324,3 millones, lo que representa una caída cercana a USD 160 millones.