"Me tocó superar muchas pruebas difíciles en mi vida, pero esta es una grande de verdad… una que nos deja una enseñanza enorme, una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia con amor y dejando ir", continuó a flor de piel.

En ese sentido, la modelo indicó que intentará llevar adelante su vida con su vida con alegría para que su hija pueda disfrutar cada instante.

"¡Prometo vivir la vida con felicidad y paz! Enseñando a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar", comentó.

"Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los que nos aman que se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas", destacó sobre el acompañimiento de sus seres queridos.

Sobre el final de su posteo, Maypi Delgado se refirió a las muestras de afecto recibidas también por parte de sus seguidores en este doloroso momento.

"Gracias no podríamos sin ustedes. Y gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía! Gracias. Sabía que tengo una comunidad muy buena pero nunca pensé que tanto", concluyó.

El doloroso mensaje despedida de la novia de Matías Ricciardelli, ex de Maypi Delgado

Chiara Maffia hizo un posteo desgarrador donde despidió a su novio Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado, donde repasó los momentos que atravesaron juntos y la linda relación que mantuvieron.

"En presencia de Dios, te voy a honrar para siempre. Por nuestra historia sagrada de estos años que me la guardo en mi corazón. Si que fuiste un gran maestro. Mati. Fuiste el quilombo más loco y lindo que conocí. Me costaron y costarán algunas sesiones de terapia pero no pasa nada jaja valió hasta el último día estar al lado tuyo", comenzó.

Y siguió: "Pienso recordarte para siempre con tu sonrisa, con tus chistes y con todos los momentos de aventura que vivimos. Una gran persona, buscando como podías, lo mejor para todos. No te juzgo, nunca lo hice y no lo haré. Dejaste una enseñanza enorme que poco a poco irá tomando color, también aprendí mucho mucho de vos".

"Te agradezco por siempre. Gracias por confiar en mí, abrirme tu corazón y tu cabeza. Contarme tus miedos y dejarme que los escuche. Nunca fue fácil pero gracias por dejarme acompañarte. También a tu manera, me ayudaste siempre. Voy a honrarte gordi, honrar la vida, el amor, la felicidad por vos, con paz y fortaleza, te lo mereces. Te voy a extrañar mucho también, esa intensidad jaja pero tengo Fe y confío mucho que tu energía va a acompañar y convertir el dolor en sabiduría para vivir de otra manera", continuó.

Sobre el final, puntualizó sobre la importancia de la salud mental de las personas: "También poner voz y priorizar la salud mental es y será parte de mi camino. Es lo más importante. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos el poder de poder ayudar o cambiarle la historia a alguien, quizá, con un simple mensaje. Ni el ego ni el rencor, nos sirve de nada. Sentir con el corazón, así como decías, es más importante".