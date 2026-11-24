Por otra parte, cuando le preguntaron cómo cree que terminará la disputa que mantiene con el delantero, Wanda volvió a transmitir tranquilidad y aseguró: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”. Sin embargo, al ser consultada específicamente por el expediente judicial, eligió mantener la cautela y no brindar mayores precisiones. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, respondió.

Durante la entrevista también hubo lugar para hablar de su actualidad amorosa junto a Martín Migueles. Sobre este presente, la conductora aseguró sentirse “muy tranquila, muy libre” y destacó el perfil bajo de su pareja.

Así, mientras continúa adelante con sus compromisos laborales y su relación actual, Wanda Nara dejó un mensaje claro sobre su enfrentamiento con Mauro Icardi: no descarta que el tiempo y una conversación puedan cambiar el escenario.

Cuál fue el picante comentario de Germán Martitegui a Wanda Nara sobre Icardi en MasterChef Celebrity

La cocina árabe llegó a MasterChef Celebrity (Telefe) la semana pasada y dejó un divertido momento que tuvo como protagonistas a Wanda Nara y Germán Martitegui. Durante una de las galas, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío gastronómico con la asistencia especial de Claudio "el Turco" Husaín.

Sin embargo, antes de comenzar con las preparaciones, se produjo un inesperado intercambio en el mercado del programa. Mientras los concursantes recorrían las góndolas para seleccionar los productos, Wanda se ofreció a ayudarlos y no pasó inadvertida su intervención.

Atento a la situación, Martitegui aprovechó para hacerle una particular referencia a la conductora y traer a escena una etapa de su vida vinculada con Mauro Icardi. "Chicos, pregúntenle a Wanda, que comió mucho en Turquía ella", disparó el jurado, generando las carcajadas de la mediática.

El comentario tenía que ver con los casi dos años que Wanda Nara vivió en Estambul mientras Icardi desarrollaba su carrera futbolística en el Galatasaray. Durante ese período, la conductora solía mostrar en sus redes sociales diferentes postales de su cotidianeidad y de la vida familiar en Turquía.

Aquella etapa comenzó con la llegada del futbolista al club turco en septiembre de 2022 y se extendió, entre idas y vueltas, hasta el regreso de Wanda a la Argentina en 2024.