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Tenso cruce entre un docente y estudiantes por una polémica consigna con la imagen de Milei

El episodio ocurrió en la Facultad de Medicina de la UBA y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

Tenso cruce entre un docente y estudiantes de izquierda por una polémica consigna con la imagen de Milei: Tiro al facho

Tenso cruce entre un docente y estudiantes de izquierda por una polémica consigna con la imagen de Milei: "Tiro al facho"

Un clima de tensión se vivió en el ingreso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando un docente denunció una actividad por el Día de la Memoria, titulada "Tiro al facho", que tenía por objetivo "dar en el blanco" de imágenes de figuras políticas, entre ellas la del presidente Javier Milei y la de Donald Trump.

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Durante la escaramuza en las escalinatas, el hombre, identificado como Juan Martín Agosti, increpó a los militantes de izquierda exigiendo que bajaran el cartel, argumentando que no se puede llamar a violentar a un presidente democrático. En respuesta, varias jóvenes le exigieron que se retirara al grito de "a los fachos ni cabida", "fuera facho" y "tomatelá".

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Luego de que se viralizara el tenso momento, Agosti y la dirigente estudiantil Maris Lombardi dieron su versión de lo ocurrido en declaraciones televisivas: "Ahí se puede ver perfectamente cómo me empujaste vos", reprochó el hombre en LN+, cuando revisaron el video del incidente.

Por su parte, la militante sostuvo que él solo buscaba "patotear" y "censurar" la actividad de visibilización por los más de "140 detenidos desaparecidos" durante la última dictadura militar vinculados a la facultad.

Lombardi, además, justificó la inclusión de Milei en el "blanco de tiro", señalando que el actual Gobierno "amenaza con indultar a los genocidas" y que legisladores oficialistas realizan una "visita a los genocidas en la cárcel", lo que a su juicio representa la "verdadera violencia".

Luego, también defendió la cifra de los 30 mil desaparecidos como una "cifra simbólica", según ella, necesaria para "visibilizar que fue un plan de terrorismo de Estado" ante la "falta de apertura de archivos oficiales".

Agosti, en cambio, insistió en que comparar a un presidente elegido por el voto con el dictador Jorge Rafael Videla es una forma de "banalizar la dictadura" y remarcó que, como docente de la casa, no aceptaría ser expulsado ni censurado por su "ideología política".

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