Tenso cruce entre un docente y estudiantes por una polémica consigna con la imagen de Milei

Lombardi, además, justificó la inclusión de Milei en el "blanco de tiro", señalando que el actual Gobierno "amenaza con indultar a los genocidas" y que legisladores oficialistas realizan una "visita a los genocidas en la cárcel", lo que a su juicio representa la "verdadera violencia".

Luego, también defendió la cifra de los 30 mil desaparecidos como una "cifra simbólica", según ella, necesaria para "visibilizar que fue un plan de terrorismo de Estado" ante la "falta de apertura de archivos oficiales".

Agosti, en cambio, insistió en que comparar a un presidente elegido por el voto con el dictador Jorge Rafael Videla es una forma de "banalizar la dictadura" y remarcó que, como docente de la casa, no aceptaría ser expulsado ni censurado por su "ideología política".