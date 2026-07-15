Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: "Situación loca"

Kelsi estuvo presente en cada uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026 alentando a su novio y reconoció cómo será vivir en el estadio el partido de Argentina frente a Inglaterra.

“Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer: voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo”, se sinceró la futbolista.

Kelci Rose Bowers incluso se mostró presente en el banderazo de hinchas argentinos en Atlanta y se preguntó si los fanáticos ingleses hicieron lo mismo: "Okay this is Argentina meet, where is te the England meet up?", compartió la deportista en sus historias de Instagram con una imagen de la gran convocatoria.