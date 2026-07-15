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Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: "Situación loca"

Kelci Rose Bowers, pareja del futbolista Marcos Senesi, palpitó el duelo de semifinal del Mundial 2026 entre Aargentina - Inglaterra y confesó por qué país hará fuerza.

15 jul 2026, 08:40
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Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: Situación loca

Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: "Situación loca"

Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: Situación loca

Kelsi, la novia inglesa de Marcos Senesi, confesó a quién alentará en Argentina - Inglaterra: "Situación loca"

Marcos Senesi fue el último futbolista citado por el DT Lionel Scaloni para la lista del Mundial 2026 tras la lesión del defensor Leonardo Balerdi. El sorpresivo llamado llegó cuando se encontraba de vacaciones en Ibiza con su novia, la inglesa Kelci Rose Bowers, quien también es futbolista y la rompe en redes sociales.

En las últimas horas, la novia del defensor surgido en San Lorenzo y que fue fichado por el Tottenham se refirió a cómo vive el especial partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales y confesó por qué país hinchará cuando esté en el estadio de Atlanta.

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país", comenzó Kelci en un video que compartió desde su cuenta de TikTok.

Por quién hinchará la novia de Marcos Senesi en la semifinal de Argentina vs. Inglaterra

“Mi pareja juega para Argentina así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta”, explicó la pareja de Marcos Senesi remarcando que su relación con el defensor argentino inclina la balanza en su sentimiento de cara al trascendental partido.

Kelsi estuvo presente en cada uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026 alentando a su novio y reconoció cómo será vivir en el estadio el partido de Argentina frente a Inglaterra.

“Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer: voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo”, se sinceró la futbolista.

Kelci Rose Bowers incluso se mostró presente en el banderazo de hinchas argentinos en Atlanta y se preguntó si los fanáticos ingleses hicieron lo mismo: "Okay this is Argentina meet, where is te the England meet up?", compartió la deportista en sus historias de Instagram con una imagen de la gran convocatoria.

     

 

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