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A 40 años de la Mano de Dios: la revelación de Diego Maradona sobre su histórico gol a Inglaterra

En la antesala del esperado partido entre Argentina e Inglaterra, volvió a cobrar fuerza la icónica explicación de Diego Maradona sobre la inolvidable Mano de Dios que marcó para siempre el Mundial de México 1986.

15 jul 2026, 08:50
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A 40 años de la Mano de Dios: la revelación de Diego Maradona sobre su histórico gol a Inglaterra

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A 40 años de la Mano de Dios: la revelación de Diego Maradona sobre su histórico gol a Inglaterra

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo reavivó la histórica rivalidad con Inglaterra, sino también el recuerdo imborrable de Diego Armando Maradona. Tras vencer a Suiza en un dramático partido que se resolvió en el alargue, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a la próxima instancia y volverá a enfrentarse al rival ante el que el Diez protagonizó una de las actuaciones más legendarias de la historia de los Mundiales.

Cada vez que ambos seleccionados se enfrentan, el recuerdo viaja inevitablemente hasta el 22 de junio de 1986 en pleno Mundial en México. Aquel día, en el estadio Azteca, Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol con dos conquistas que quedaron grabadas para siempre. La primera pasó a la historia como “La Mano de Dios”, mientras que la segunda fue reconocida por muchos como el mejor gol que se haya convertido en un Mundial.

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En ese contexto, una entrevista que el Diez brindó en abril de 2020 para AFA Play, durante su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, volvió a cobrar fuerza. En esa charla, realizada pocos meses antes de su fallecimiento en noviembre de ese mismo año, reconstruyó con lujo de detalles cómo se gestó aquella polémica e inolvidable acción frente al conjunto inglés.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, recordó entonces Maradona, al explicar el inicio de la jugada que terminó convirtiéndose en leyenda.

Luego, el exfutbolista relató qué pasó en el instante previo al gol y cómo resolvió una situación que parecía imposible.

“Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”, evocó el capitán campeón del mundo.

El relato no terminó allí. Diego también rememoró cómo reaccionaron sus compañeros apenas se produjo la conquista, ya que varios sospecharon enseguida que el gol había tenido una ayuda poco convencional.

Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, concluyó entre risas el Diez en aquella entrevista, recordando así una de las jugadas más célebres de la historia de los Mundiales.

Cómo llegó la Selección Argentina a la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina se ganó un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 después de superar una exigente fase eliminatoria en la que mostró carácter, capacidad de reacción y fortaleza en los momentos decisivos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue dejando atrás cada obstáculo con actuaciones sufridas, pero efectivas, hasta alcanzar la semifinal, donde este 15 de julio se medirá con Inglaterra en el Atlanta Stadium desde las 16:00 hs. (horario argentino).

El camino de la Albiceleste en los cruces de eliminación directa comenzó con un triunfo dramático frente a Cabo Verde. En un encuentro de alto voltaje, Argentina se impuso por 3-2 en tiempo suplementario y consiguió avanzar tras un partido que le demandó un importante desgaste físico y futbolístico.

Ese envión le permitió afrontar los octavos de final frente a Egipto, en otro compromiso cargado de emociones. El seleccionado nacional estuvo contra las cuerdas al quedar 0-2 abajo en el marcador, pero reaccionó a tiempo y logró una remontada memorable para imponerse por 3-2. Los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández fueron determinantes para sellar la clasificación y confirmar la personalidad del equipo en un momento clave del torneo.

La historia volvió a repetirse en los cuartos de final. Enfrente estuvo Suiza, un rival que obligó nuevamente a Argentina a recurrir al tiempo suplementario para resolver el partido. Luego de un desarrollo muy disputado, el conjunto de Scaloni terminó imponiéndose por 3-1 en el alargue, resultado que le permitió asegurar su presencia en las semifinales del Mundial.

Con ese recorrido, la Selección Argentina acumuló tres victorias consecutivas en la fase de eliminación directa. Primero superó a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario, luego dejó en el camino a Egipto por 3-2 en los octavos de final y, finalmente, derrotó a Suiza por 3-1 en los cuartos, nuevamente en tiempo extra.

Del otro lado estará Inglaterra, que consiguió su clasificación a las semifinales luego de vencer por 2-1 a Noruega en tiempo suplementario durante los cuartos de final disputados el 11 de julio. De esta manera, el Mundial 2026 volverá a reunir a dos selecciones con una enorme historia compartida, en un enfrentamiento que despierta una gran expectativa por sus antecedentes y por todo lo que habrá en juego.

Así, con una campaña marcada por la resiliencia y la eficacia en los momentos de mayor presión, Argentina buscará dar un paso más en el Atlanta Stadium e intentar meterse en la gran final del Mundial 2026 frente a un rival de máxima jerarquía como Inglaterra.

     

 

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