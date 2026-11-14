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Video: dramático rescate de pasajeros tras el choque de un buque petrolero contra un crucero en Estados Unidos

Un buque petrolero embistió a un crucero que estaba amarrado en el puerto de Nueva Orleans y provocó que volcara en el río Misisipi.

Los pasajeros debieron ser rescatados tras el choque del buque petrolero contra el crucero

Los pasajeros debieron ser rescatados tras el choque del buque petrolero contra el crucero, que terminó volcado en las aguas del río Misisipi, en Nueva Orleans.

Un impactante accidente náutico generó conmoción en Nueva Orleans, Estados Unidos, cuando un buque cisterna embistió a un crucero fluvial que estaba amarrado en el puerto local, con unas 180 personas a bordo.

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Demoras y cancelaciones en los vuelos desde Argentina. (Foto: archivo)

El impacto provocó que la embarcación volcara y que decenas de pasajeros y tripulantes cayeran al río Misisipi. Como consecuencia, 32 personas debieron ser trasladadas a hospitales y no se registraron víctimas fatales.

Cómo fue el choque entre el petrolero y el crucero

El accidente ocurrió cuando el buque cisterna Atlantic Asphalt impactó contra el crucero American Heritage. Según los primeros reportes, el petrolero habría sufrido un problema en su sistema de dirección, aunque las causas exactas todavía son materia de investigación.

Tras la colisión, el crucero comenzó a inundarse, perdió estabilidad y quedó volcado de costado, parcialmente sumergido. La situación obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para rescatar a quienes habían caído al agua.

Investigan las causas del accidente

La Guardia Costera y los equipos de emergencia participaron del operativo de rescate. Las 32 personas trasladadas a hospitales recibieron atención médica y, de acuerdo con los primeros reportes, ninguna presentaba heridas de gravedad.

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