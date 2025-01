Un informe asegura que los talentos en Argentina priorizan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal

Qué pasa en Argentina: la importancia de los valores

Casi el 80% de los trabajadores en Argentina dice que los valores sociales y ambientales de las empresas donde trabajan se alinean con los propios y el 51% asegura que no hubiera aceptado el trabajo de no ser así. En tanto, el 28% ha renunciado a un trabajo porque no coincidía con los puntos de vista de sus líderes, según informó Randstan.

Por otra parte, el 33% ha renunciado a un trabajo porque no ofrecía oportunidades de crecimiento laboral. Y el 54% dice que lo haría si sintiera que no tiene oportunidad de crecer en su trabajo.

flat-lay-office-desk-assortment-with-empty-screen-tablet.jpg

En cuanto al rol actual que desempeñan, los siguientes factores fueron los más importantes para los talentos en Argentina: el 93% tiene en cuenta el salario, el 87% valora el equilibrio entre vida y trabajo, el 75% busca flexibilidad en cuanto a la cantidad de horas a trabajar y el 70% prefiere flexibilidad en cuanto a la locación, es decir, trabajar remoto o de forma híbrida.

Asimismo, el 62% dice que su trabajo le permite tener flexibilidad horaria, mientras que el 57% tiene flexibilidad de locación para trabajar. 25% de ellos han visto la flexibilidad horaria y de locación mejorar en los últimos seis meses.

Formar una comunidad en el lugar de trabajo

Los talentos argentinos aseguraron en el estudio que quieren una comunidad: un espacio de trabajo donde pertenezcan, puedan prosperar y ser su verdadero yo. 83% dijo que quiere que su lugar de trabajo se sienta como una comunidad, 85% cree que hace un mejor trabajo si tiene ese sentido de comunidad con sus colegas y 41% renunciaría al trabajo si no sintiera que pertecene ahí. En tanto, el 52% ha renunciado a un ambiente de trabajo tóxico.

group-people-throwing-money-office.jpg

89% de los argentinos relevados siente que su empleador confía en él y el 79% dice que puede confiar en su liderazgo. 60% reconoce que esconde aspectos de sí mismos en el trabajo mientras que también el 60% siente que la organización no está haciendo suficiente para mejorar la igualdad. 47% confía en su empleador para crear una cultura de trabajo más inclusiva, 39% estaría dispuesto a ganar menos si su trabajo contribuyera a la sociedad.

Constante formación y adaptación a nuevas tecnologías

Desarrollo de habilidades: 81% de los argentinos relevados dice que su entrenamiento y desarrollo es importante en el rol que ocupan o buscando un nuevo trabajo. 44% renunciaría a su trabajo si su empleador no le diera oportunidades para preparar sus habilidades para el futuro.

En tanto, 46% no aceptaría un trabajo que no ofrece oportunidades para el futuro, 59% dice que su empleador le ofreció oportunidades para mejorar sus habildiades a futuro, como la intelgiencia artificial

Los talentos están interesados principalmente en aprender y desarrollar habilidades en torno a inteligencia articfiial (33%), IT (10%), Coaching y mentoría (7%), manejo de equipos y liderazgo (7%) y programación (6%).