Juana Repetto estalló contra una influencer que la criticó por exponer sus miedos durante el embarazo

Más adelante, Juana apuntó directamente contra una influencer que la criticó: "Y la boluda esta pseudo influencer, que no sé ni quién es. No le había visto la cara en mi vida, pero me la están mandando ustedes. Que ni siquiera tiene ovarios para decir mi nombre. Dice: ‘La que está hablando del miedo a la cesárea que no exagere’".

Enojadísima, cerró con un mensaje contundente: “Estás subestimando a una mujer que tiene miedo. ¿Qué te pasa?”, y acompañó el video con un escrito aún más fuerte: “La envidiosa esta, que debe querer que la nombre… No le haré el favor. Mujeres dándoselas de sororas y subestimando y bardeando los miedos de otra mujer por parir… Envidia pura”.

Cuál es el nuevo conflicto familiar de Juana Repetto

En los últimos días salió a la luz una inesperada tensión dentro de la familia de Juana Repetto, luego de que su hermano Bautista Lena contrajera matrimonio civil con Delfina Villagra. Lo que más llamó la atención fue que la actriz no estuvo presente en la ceremonia, un detalle que no pasó desapercibido.

La ausencia quedó aún más clara cuando el propio Bautista compartió en su cuenta de Instagram varias fotos del evento, y en ninguna de ellas se la vio a Juana. Las imágenes mostraban a los novios y a los invitados, pero la actriz brilló por su falta.

Ante la repercusión que generó su ausencia y la polémica instalada en los medios, fue la propia Juana quien aclaró el motivo: "No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos".

Según publicó Paparazzi, la actriz estaría atravesando además otro conflicto familiar relacionado con una deuda millonaria vinculada a la construcción de su casa soñada. La obra se demoró más de lo previsto y, en medio de esa situación, Reina Reech le abrió las puertas de su hogar durante varias semanas de 2025 para que pudiera instalarse junto a sus hijos Toribio, Belisario y el bebé en camino.

Tras dos meses de convivencia con su madre, Juana finalmente se mudó en agosto a su nueva vivienda, aunque todavía quedaban detalles por terminar. Ella misma reconoció: "Llevar adelante la obra de la casa, con la responsabilidad en mis espaldas al 100 por ciento es un montón", y confesó que se quedó "sin plata" para concluirla.

En ese contexto, tanto Reina como Nicolás Repetto decidieron ayudarla económicamente para que pudiera finalizar la obra antes de la llegada de su tercer hijo. Un gesto que hicieron desde el corazón, con el objetivo de que Juana lograra cumplir el sueño de tener la casa que siempre imaginó.

Se espera que en poco tiempo la actriz pueda devolver el apoyo recibido por sus padres y cerrar así este capítulo, con su hogar terminado y la tranquilidad de haber superado un momento complejo.