Una joven desapareció en Tigre y su novio recibe extrañas amenazas: "No la vas a encontrar"

Ahí se le apagó el celular no y se supo más nada de ella, indicaron. “No sabemos quién la tiene, no sabemos más nada. Ya hicimos la denuncia y la están buscando, tiene que aparecer”, contó Nazarano, su pareja, en declaraciones a la prensa local.

“Me mandaron mensaje de su celular diciéndome que no la iba a reconocer y amenazas contra ella”, agregó el hombre, quien está preso en Sierra Chica por matar a su hermano.

desaparecida tigre 2.jpeg

En rigor, la madre de Laila también contó al canal TN que personas desconocidas ingresaron a la cuenta de Facebook de su hija, se pusieron en contacto con Nazareno y le enviaron mensajes amenazantes.

“Dejá de buscar a tu mujer, no la vas a encontrar”, “tu mujercita ya no está”, “eso te pasa por no pagar las deudas de tu hermano”, “cuando la veas no la vas a reconocer”, “es tan rica tu mujer”, fueron algunos de los textos.

“Yo no sé si se trata de un ajuste de cuentas. Yo quiero encontrar a mi hija. Estoy desesperada. Mañana vamos a hacer una marcha pidiendo que la busquen. Y exigiendo que la Fiscalía a cargo del caso me dé respuestas”, dijo la mujer a ese portal.

De acuerdo a lo informado por la familia, la joven viste un pantalón corto rosado remera blanca y rodete.

Cualquier información comunicarse al +54 9 11 6884-7035