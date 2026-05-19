Qué hacía la China Suárez con Mauro Icardi mientras Wanda Nara ganaba en los Premios Martín Fierro 2026

El costado más picante surgió cuando comenzaron a circular imágenes compartidas por Marcelo Mancha La Torre, íntimo amigo de Suárez, desde Japón.

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Cuál fue la sorpresiva declaración de Wanda Nara que podría acercarla nuevamente a Mauro Icardi

Tras consagrarse con el Martín Fierro a la mejor conducción femenina en la última gala organizada por Aptra -que lleva más de medio siglo premiando a la televisión argentina- por su desempeño en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara decidió pasar la velada junto a sus hijas en el exclusivo hotel de Puerto Madero donde se realizó la fiesta.

Con los móviles aguardando en la entrada del Hilton, la hermana de Zaira Nara se detuvo a conversar en vivo con La mañana de Lape (América TV). Allí, de la mano de Martín Salwe, habló sin filtros: desde su separación de Martín Migueles, el vínculo con Agustín Bernasconi tras el rodaje de la película que protagonizaron juntos, la llegada al país de la mujer de Maxi López y hasta la chance de volver a compartir proyectos con su ex, Mauro Icardi.

Sin maquillaje, Wanda reveló que tras quedarse con el premio de la terna más polémica de la noche, sus competidoras se acercaron a felicitarla. "En privado me saludaron y la verdad que las adoro a todas", comentó mientras se preparaba para dejar el hotel.

Cuando le preguntaron directamente por su situación con Martín Migueles, eligió esquivar una respuesta clara y, fiel a su estilo, sembró dudas. "No tengo nada que esconder, me van a ver siempre. Soy súper libre", afirmó. Y ante la repregunta sobre si está en pareja actualmente, respondió con firmeza: "Estoy muy bien, gracias".

Respecto a Daniela Christiansson -actual pareja de Maxi López- que acaba de arribar a la Argentina, Wanda contó que esa misma mañana le "mandó un mensaje re lindo". En paralelo, los periodistas insistieron sobre Migueles, y Nara dejó entrever que él también la habría saludado por mensaje.

En cuanto a la causa judicial que enfrenta Migueles, Wanda fue tajante. "No me meto los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos. Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones. Y no tiene nada que ver con... No sé si mi papá tiene una denuncia, mi mamá tiene una denuncia, mi hermana tiene un problema legal", lanzó, intentando cerrar el tema.

Las consultas sobre Mauro Icardi tampoco faltaron, dado que el delantero estaría por llegar al país para ver a sus hijas. Wanda se mostró distante: "No tengo ni idea, la verdad que yo tengo muchas cosas, mucho trabajo, muchos proyectos y me defiendo nada más y defiendo lo que eligen mis hijos. Nada más", expresó, en alusión a los conflictos legales que mantiene con el jugador del Galatasaray.

En lo laboral, adelantó que MasterChef Celebrity regresará recién hacia fin de año, aunque ya comenzaron las reuniones de pre-producción. Allí confesó que pidió dos figuras difíciles de conseguir: "un deportista y un actor", dijo enigmática. Y cuando le consultaron si podía tratarse de Agustín Bernasconi -su compañero en la película que se estrenará antes de fin de año-, Wanda aclaró que él mismo le aseguró que "le encanta" el programa y que "quiere estar", por lo que no fue necesario solicitarlo.

Finalmente, ante la picante pregunta de si el deportista que pidió para el reality "juega en Turquía", en clara alusión a Icardi, Wanda respondió con ironía: "¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe". Así dejó abierta la posibilidad de repetir el éxito que alguna vez alcanzó junto a Maxi López, aunque para ello primero deberían cicatrizar las heridas que dejó su mediática separación.