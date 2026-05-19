¿Hay romance? Lolo Poggio despertó rumores de amorío al mostrarse cerca de otro ex Gran Hermano

"Me gusta la pareja de Nazareno y Lolo", "Son tal para cual", "Voy a empezar un rumor", fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes.

Por ahora, ninguno confirmó ni desmintió un vínculo amoroso. Lo que sí está claro es que ambos se encuentran en plena campaña para ingresar nuevamente a la casa a través del repechaje, lo que llevó a varios usuarios a especular con que esta cercanía podría ser también parte de una estrategia para sumar votos y visibilidad. ¿Amistad, táctica o algo más? La pregunta quedó flotando en las redes.

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¿Por qué se fue Lolo Poggio de Gran Hermano?

La salida de Lolo Poggio de la casa de Gran Hermanofue por un motivo puntal. Tras su eliminación, Santiago del Moro le preguntó directamente qué creía que había influido en su eliminación, y ella apuntó a su forma de manejar los conflictos: "Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto". Pero Del Moro no coincidió con ese análisis y le dio la palabra a Laura Ubfal, quien fue lapidaria: "Había un hate afuera muy fuerte, nada más", sentenció la periodista. Ceferino Reato intentó matizar la explicación, pero Ubfal no cedió: "Es la realidad", contestó. Y fue más lejos aún: "Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta".

Ese hate tuvo un origen claro. Desde las primeras semanas del juego, Lolo fue tildada de "plantita" por no mover la placa ni jugar de manera agresiva, y muchos seguidores del reality cuestionaron que no aportara suficiente contenido. A eso se sumó una acusación que se instaló desde el arranque: ser la hermana de Julieta Poggio, lo que llevó a varios a señalarla como "acomodada". Sus cruces con Danelik y Brian Sarmiento también se viralizaron y alimentaron las críticas en redes. La situación llegó a tal punto que su familia tuvo que salir a defenderla públicamente a través de un comunicado.

Lolo, sin embargo, cerró su paso por el programa sin arrepentimientos: "Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto".