Majo Martino protagonizó un accidente en SQP y alertó a todos sus compañeros: "Es la segunda vez"

Majo Martino sufrió un accidente en vivo mientras se transmitía SQP (América TV), durante un debate sobre el supuesto intento de beso de Eros Ramazzotti a Evangelina Anderson en Italia que fue viral.
Mientras debatían sobre el supuesto intento de beso de Eros Ramazzotti a Evangelina Anderson en Italia, Majo Martino perdió el control y ocurrió algo inesperado.
Afortunadamente, no pasó a mayores, pero el momento generó sorpresa entre los presentes. Mientras disfrutaban de una copa de vino en el estudio, la panelista, de manera accidental, terminó rompiendo la copa, provocando un pequeño susto en el set, pero también las risas.
“Acá hay algo raro. Me voy a sentar”, lanzó Yanina Latorre al ver lo que había hecho Majo. Por su parte, Lizardo Ponce contó lo que había pasado: “Se le rompió la copa”.
“Buena suerte… tocate la frente”, agregó Ximena Capristo a lo que estaba ocurriendo en el piso. “Es la segunda vez que rompo una copa”, admitió Majo.
La conductora insistió sobre el tema que estaban tratando: “Se puso nerviosa con Eros y Evangelina… ahí pasó algo”. “Te juro que no”, aclaró Martino. “Hay gato encerrado”, insistió la conductora.
El incidente, que rápidamente se volvió un momento anecdótico del programa, no afectó la continuidad del envío. Los conductores y panelistas aprovecharon la situación para bromear y relajar el clima.
Durante un viaje de amigas con motivo de participar del Fashion Week, Majo Martino, Evangelina Anderson y su hermana Celeste viajaron a Italia y participaron de una reunión en la que también estaban Milca Gili y el cantante Eros Ramazzotti.
En un momento del encuentro, comenzaron a filmarse entonando las estrofas de una de las canciones de Ramazzotti, en un ambiente relajado y distendido. Sin embargo, la dinámica del almuerzo, marcada por la música y la cercanía entre los presentes, llevó a que el cantante se mostrara cada vez más próximo a Evangelina.
En uno de los videos que subió la panelista de SQP (América TV), el cantante italiano intentó avanzar más allá y trató de besar a Anderson en dos ocasiones. La modelo reaccionó de manera rápida y decidida, evitando el contacto al agacharse, lo que dejó constancia del rechazo.
Eros, por su parte, más tarde explicó que lo ocurrido no refleja la realidad ni mucho menos. “Ahora se toda la Argentina está hablando de un beso divertente (divertido) con la chica”, indicó el cantante italiano de 61 años en diálogo con el ciclo Pan y Circo (Radio Rivadavia).
Y además descartó cualquier tipo de interés sentimental en ella y enviando saludos a todo el pueblo argentino: "Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo. Te quiero mucho Argentina”.